تخطط وكالة الفضاء البريطانية لبعثة فضائية لعموم المملكة المتحدة لدفع حدود المعرفة البشرية

تشرع وكالة الفضاء البريطانية (UKSA) في مهمة فضائية طموحة لجميع أنحاء المملكة المتحدة تهدف إلى دفع حدود المعرفة البشرية وإجراء البحوث التي لا يمكن إجراؤها على الأرض. في إعلان حديث، كشفت UKSA عن شراكتها مع شركة Axiom Space ومقرها الولايات المتحدة، والتي ستشهد إطلاق رواد فضاء بريطانيين إلى الفضاء لمدة تصل إلى أسبوعين لإجراء بحث علمي.

وعلى الرغم من عدم تحديد مواعيد محددة للمهمة حتى الآن، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة UKSA، بول بات، صرح بأن كلا المنظمتين تعملان بسرعة لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن. ويتيح توقيع مذكرة التفاهم بين الكيانين عملية استكشاف وتخطيط شاملة، بما في ذلك البحث العلمي ومهارات الطاقم وأنشطة التوعية.

ما يجعل هذه المهمة فريدة من نوعها هو التعاون مع الشركاء التجاريين، والذي يقدم أساليب جديدة لإجراء البحوث في الفضاء. وشدد السيد بات على قيمة التعلم الجماعي وفهم المخاطر التي ينطوي عليها دفع حدود المعرفة. يسمح التعاون بدمج أفضل الممارسات والموارد من مختلف أصحاب المصلحة، مما يجعل استكشاف الفضاء رياضة جماعية حقيقية.

تفتح هذه المهمة عددًا لا يحصى من إمكانيات البحث. وسلطت الدكتورة بيجي ويتسون، رائدة الفضاء السابقة في ناسا ومديرة رحلات الفضاء البشرية في اكسيوم، الضوء على إمكانية دراسة الشيخوخة المتسارعة ونمو السرطان وفقدان العظام في الجاذبية الصغرى. توفر هذه الظروف الفريدة في الفضاء نظامًا نموذجيًا لاختبار الأدوية والتقنيات لاكتشاف هذه التأثيرات وتقليلها. إن المعرفة المكتسبة من مثل هذه الأبحاث ستفيد الناس على الأرض، مما يؤدي إلى تحسين الفهم والتقدم في العلاج الطبي.

إن الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية في المملكة المتحدة مدعوة للمساهمة بأفكارها حول التجارب وعروض التكنولوجيا التي يمكن إجراؤها خلال المهمة التي تستغرق أسبوعين. الهدف هو الاستفادة من الخبرة والإبداع داخل صناعة الفضاء في المملكة المتحدة لتقديم مساهمات كبيرة في المعرفة العلمية والابتكار التكنولوجي.

تمثل هذه المهمة الفضائية للمملكة المتحدة بأكملها علامة فارقة مثيرة لقطاع الفضاء في المملكة المتحدة وتكون بمثابة شهادة على الطبيعة التعاونية لاستكشاف الفضاء. ومن خلال دفع حدود المعرفة الإنسانية في الفضاء، تخطو المملكة المتحدة خطوات ملحوظة في تطوير البحث العلمي وإظهار التزامها بتعزيز حدود استكشاف الفضاء.

أسئلة وأجوبة

ما هو الغرض من المهمة الفضائية لعموم المملكة المتحدة؟

الغرض من مهمة الفضاء البريطانية بالكامل هو دفع حدود المعرفة البشرية وإجراء الأبحاث التي لا يمكن إجراؤها على الأرض.

مع من تتعاون وكالة الفضاء البريطانية في هذه المهمة؟

تتعاون وكالة الفضاء البريطانية مع شركة اكسيوم سبيس ومقرها الولايات المتحدة في هذه المهمة.

ما نوع البحث الذي يمكن إجراؤه خلال المهمة؟

وتشمل مجالات البحث المحتملة دراسة الشيخوخة المتسارعة، ونمو السرطان، وفقدان العظام في الجاذبية الصغرى، من بين أمور أخرى.

ما الذي يتعين على الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية في المملكة المتحدة القيام به؟

وقد تمت دعوتهم لمشاركة أفكارهم حول التجارب والعروض التكنولوجية التي يمكن إجراؤها خلال المهمة التي تستغرق أسبوعين.