مقال جديد: المملكة المتحدة تنضم إلى المسار التجاري لرحلات الفضاء البشرية

خطت وكالة الفضاء البريطانية خطوة مهمة إلى الأمام في مساعيها لاستكشاف الفضاء من خلال توقيع اتفاقية مع شركة أكسيوم سبيس، وهي شركة أمريكية، للتعاون في مهمة فضائية ستضم أربعة رواد فضاء من المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تستخدم هذه المهمة مركبة SpaceX Crew Dragon ونقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

في حين أن التفاصيل حول تكوين الطاقم لا تزال في طور الظهور، تشير التقارير إلى أن الفريق يمكن أن يضم رائد فضاء احتياطي تختاره وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ورائدي فضاء تجاريين. بل إن هناك تكهنات بأن تيم بيك، رائد الفضاء المتقاعد والبطل القومي، قد يتولى قيادة المهمة.

يمثل هذا التطور علامة فارقة حاسمة بالنسبة للمملكة المتحدة حيث تنضم إلى الدول الأخرى على المسار التجاري لرحلات الفضاء البشرية. مما لا شك فيه أن التمويل التجاري يلعب دورا حيويا في مستقبل استكشاف الفضاء. ومن خلال الشروع في هذا المشروع، تضع المملكة المتحدة نفسها في موقع يسمح لها بالمشاركة في اقتصاد الفضاء الآخذ في التوسع، وتعزز إضفاء الطابع الديمقراطي على الفضاء، وتلهم الأجيال القادمة لمتابعة الدراسات في العلوم والهندسة.

قبل عام 1998، أنتجت المملكة المتحدة رواد فضاء بارزين، بما في ذلك مايكل فول وهيلين شارمان. ومع ذلك، أدى إنشاء هيئة رواد الفضاء الأوروبيين في عام 1998 إلى تحول في اختيار رواد الفضاء، حيث شاركت الدول الأعضاء، بما في ذلك المملكة المتحدة، في عملية وكالة الفضاء الأوروبية.

ننتقل سريعًا إلى عام 2009، عندما أصبح تيم بيك إضافة غير متوقعة إلى اختيار مركز رواد الفضاء الأوروبي لرواد الفضاء الجدد. مهد هذا الاختيار المفاجئ الطريق أمام مشاركة المملكة المتحدة المتزايدة في برنامج رحلات الفضاء البشرية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

لقد تطور مشهد استكشاف الفضاء بسرعة منذ ذلك الحين، مع التقدم والابتكارات القادمة من كيانات خاصة مثل SpaceX وBlue Origin. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد عمر محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030، لكن الشركات التجارية تعمل بالفعل على تطوير محطاتها الفضائية الخاصة.

شركة اكسيوم سبيس، ومقرها في هيوستن، هي إحدى هذه الشركات. وتشمل رؤيتهم بناء محطة فضائية عاملة بحلول عام 2028، منفصلة عن محطة الفضاء الدولية. في غضون ذلك، بدأت شركة اكسيوم في إجراء بعثات ممولة تجاريًا إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام مركبة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX. وقد تميزت هذه المهام برواد فضاء سابقين في وكالة ناسا كقادة وحملت أشخاصًا غير محترفين.

في حين أن الجدول الزمني المحدد لمهمة طاقم المملكة المتحدة بالكامل لم يتم تحديده بعد، فمن المتوقع أن يكون جزءًا من مهام اكسيوم المستقبلية. وفي الوقت نفسه، يتم إعداد أحدث دفعة من رواد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، والتي تم اختيارها في عام 2022، للبعثات إلى مدار أرضي منخفض وما بعده، مما يؤكد بشكل أكبر على الفرص المتزايدة للدول للمشاركة في استكشاف الفضاء وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفضاء.

إن التعاون بين وكالة الفضاء البريطانية وأكسيوم سبيس لا يفتح الأبواب أمام مشاركة المملكة المتحدة في مشاريع الفضاء التجارية فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الأهمية المتزايدة للبيانات الفضائية والبنية التحتية في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وإدارة الكوارث والصحة العالمية.

أسئلة وأجوبة

1. ما أهمية توقيع المملكة المتحدة اتفاقية مع اكسيوم سبيس؟

من خلال توقيع اتفاقية مع شركة اكسيوم سبيس، انضمت المملكة المتحدة إلى الدول الأخرى على المسار التجاري لرحلات الفضاء البشرية. يمثل هذا خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالمشاركة في اقتصاد الفضاء المتنامي، وإلهام الأجيال القادمة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفضاء.

2. من الذي قد يكون جزءًا من مهمة طاقم المملكة المتحدة بالكامل؟

ولا يزال يجري تحديد التكوين الدقيق للطاقم. ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن رائد فضاء احتياطي تختاره وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ورائدي فضاء تجاريين سيكونون جزءًا من المهمة. هناك أيضًا تقارير تشير إلى أن المهمة يمكن أن يقودها رائد الفضاء المتقاعد تيم بيك.

3. ما هو دور اكسيوم سبيس في هذا التعاون؟

تهدف شركة Axiom Space، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، إلى بناء محطة فضائية تشغيلية خاصة بها بحلول عام 2028. وفي غضون ذلك، بدأت الشركة في إجراء بعثات ممولة تجاريًا إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) باستخدام مركبة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX. وسيعمل تعاون اكسيوم مع وكالة الفضاء البريطانية على تسهيل إدراج رواد الفضاء البريطانيين في البعثات المستقبلية.

4. كيف يفيد هذا التعاون المملكة المتحدة؟

يتيح هذا التعاون للمملكة المتحدة الاستفادة من صناعة الفضاء التجارية، وهو أمر بالغ الأهمية لمستقبل استكشاف الفضاء. فهو يضع المملكة المتحدة في مكان يسمح لها بالمشاركة في اقتصاد الفضاء المتنامي، ويعزز إضفاء الطابع الديمقراطي على الفضاء، ويكون بمثابة مصدر إلهام للطلاب لمتابعة الدراسات في العلوم والهندسة.

مصادر:

– [المحادثة](https://theconversation.com/a-former-esas-director-of-human-spaceflight-on-why-the-uk-joining-the-commercial-path-to-space-is- حاسم-179707)