كسوف الشمس الحلقي: حدث سماوي مذهل

في 14 أكتوبر، سيحدث حدث سماوي ملحوظ يسمى كسوف الشمس الحلقي. وسيكون هذا الكسوف، المعروف أيضًا باسم كسوف "حلقة النار"، مرئيًا لما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم الولايات المتحدة، لن يُنظر إليه إلا على أنه كسوف جزئي.

الكسوف الحلقي هو مشهد يتم فيه رؤية حلقة من ضوء الشمس حول صورة القمر. على عكس الكسوف الكلي، لا تكون الشمس مخفية تمامًا أبدًا لأن القمر سيكون بعد 4.5 يومًا من نقطة الأوج، وهي النقطة في مداره حيث يكون أبعد ما يكون عن الأرض. ونتيجة لذلك، سيبدو القمر أصغر من أن يغطي الشمس بالكامل.

ويبدأ مسار الكسوف فوق شمال المحيط الهادئ، ثم يتحرك باتجاه الجنوب الشرقي، ليصل إلى ساحل ولاية أوريغون في الولايات المتحدة. ستكون المرحلة الحلقية مرئية لمدة 46 دقيقة من ولاية أوريغون إلى تكساس، ويبلغ متوسط ​​عرض مسار الظل 127 ميلًا. ستشهد مدن مثل يوجين، أوريغون، ألبوكيرك، نيو مكسيكو، وسان أنطونيو، تكساس، تأثير "حلقة النار".

وبعد مروره بالولايات المتحدة، سيستمر مسار الكسوف عبر المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية قبل أن ينتهي فوق جنوب المحيط الأطلسي. في حين أن الكسوف الحلقي ليس له نفس الظواهر مثل الكسوف الكلي، إلا أنه لا يزال مشهدا مذهلا.

للحصول على خسوف كلي، يجب أن يتلامس مخروط الظل المظلم للقمر مع سطح الأرض. ومع ذلك، إذا كان القمر بعيدًا جدًا، يتم إنشاء "الظل السلبي" المعروف باسم antumbra، مما يؤدي إلى الكسوف الحلقي. ولحسن الحظ، هناك أوقات يمكن أن يقترب فيها القمر الجديد من الأرض، مما يسمح بحدوث كسوف كلي للشمس.

ومن المثير للاهتمام أن مسافة القمر عن الأرض تتزايد بمعدل 1.5 بوصة سنويا. ونتيجة لذلك، قد يأتي وقت يصبح فيه الكسوف الكلي للشمس مستحيلا بسبب انخفاض الحجم الزاوي للقمر.

يعد كسوف الشمس الحلقي حدثًا سماويًا رائعًا لا ينبغي تفويته. إنه تذكير بالهندسة السماوية المتغيرة باستمرار وعجائب كوننا.

مصادر:

– "كسوف الشمس الحلقي 2023: كل ما تريد معرفته عن كسوف "حلقة النار" في أمريكا الشمالية"

– “ستشهد الأرض خسوفين هذا الشهر. إليك ما تحتاج إلى معرفته"