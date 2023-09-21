علماء ISRO يعملون على إحياء مركبة Lander و Rover التابعة لـ Chandrayaan-3

يعمل علماء ISRO بجد لإعادة إحياء مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan على متن Chandrayaan-3 بعد سبات دام 15 يومًا. وسيحاول الفريق إجراء "إعادة تشغيل" للوحدات يومي 21 و22 سبتمبر أثناء الفجر القمري. ومن خلال توجيه الألواح الشمسية لاستقبال ضوء الشمس عند الفجر وترك البطاريات مشحونة، هناك أمل في عودة المعدات إلى الحياة بمجرد شروق الشمس.

أعرب رئيس ISRO إس سوماناث عن تفاؤله قائلاً: "لا يسعنا إلا أن نأمل في رؤية المعدات تعود إلى الحياة في 22 سبتمبر." إذا نجحت، فإن الأدوات الموجودة على متن فيكرام وبراجيان يمكن أن تتحمل درجات الحرارة المنخفضة للغاية في الليل القمري وتستمر في جمع البيانات لمدة 14 يومًا إضافية.

في أفضل السيناريوهات، سيُطلب من مركبة الهبوط والمركبة الجوالة إعادة الأنظمة إلى الحياة، مما يسمح للمركبة الجوالة باستئناف الحركة على سطح القمر وللمعدات الموجودة على مركبة الهبوط بجمع البيانات مرة أخرى.

يُنظر إلى هذا الجهد على أنه فرصة لتوسيع نطاق نجاح المهمة بشكل أكبر وجمع المزيد من المعلومات القيمة من سطح القمر. يعمل العلماء في ISRO بلا كلل لضمان إحياء الأدوات، والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في فهمنا للقمر.

مصادر:

- رئيس ISRO إس سوماناث

– مسؤولي ISRO