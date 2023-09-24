الكويكب بينو: جهود ناسا لمنع الاصطدام المحتمل

تتخذ وكالة ناسا إجراءات استباقية لمنع الاصطدام المحتمل بالكويكب بينو، الذي يعتبر من أخطر الكويكبات في نظامنا الشمسي. تم تسميته على اسم طائر أسطوري مصري قديم مرتبط بالشمس والخلق والبعث، وقد توقعت وكالة ناسا أن يكون لدى بينو فرصة لضرب الأرض.

ولدراسة أصله وحماية كوكبنا، أطلقت وكالة ناسا مهمة OSIRIS-REx في عام 2016. وتهدف هذه المهمة إلى جمع عينة من بينو وفهم المزيد عن تركيبته. إذا اصطدم بينو الذي يبلغ عرضه 510 أمتار تقريبًا بالأرض، فيمكنه إطلاق طاقة تعادل 1,2000 ميجا طن، أي أقوى بـ 24 مرة من أكبر سلاح نووي تم تصنيعه على الإطلاق.

من المتوقع أن يكون الإطار الزمني الأكثر احتمالًا للاصطدام المحتمل هو أواخر القرن الحادي والعشرين وأوائل القرن الثاني والعشرين، مع كون يوم 2100 سبتمبر 2200 هو التاريخ الأكثر احتمالًا. ومع ذلك، تقدر وكالة ناسا أن احتمالات حدوث مثل هذا الحدث ستكون 24 في 2182 بحلول عام 1 أو 1,750%. وفي حين أن فرص الإصابة المباشرة منخفضة، لا يزال بينو مصنفًا على أنه "كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا" ويمكن أن يقترب من الأرض بمقدار 2300 مليون ميل.

بعد رحلة استغرقت سبع سنوات، نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في إسقاط عينة من بينو في 24 سبتمبر 2023. وسوف تهبط العينات التي تم جمعها وتسعة أوقيات في صحراء يوتا وسيتم نقلها إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن لمزيد من المعلومات. تحليل. ستوفر هذه العينات رؤى قيمة حول التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي وأنواع الكويكبات التي تشكل تهديدًا للأرض.

وسيتم الإعلان عن نتائج الدراسة في مؤتمر صحفي قادم في 11 أكتوبر 2023. وتعتبر ناسا عودة هذه العينة إنجازا تاريخيا، يضاهي في أهميته عودة صخور القمر خلال مهمات أبولو.

باختصار، تعد مهمة وكالة ناسا لجمع عينة من الكويكب بينو جزءًا من جهودها الأكبر لحماية الأرض من اصطدامات الكويكبات المحتملة. وستساهم العودة الناجحة للعينات في فهم أفضل لتهديدات الكويكبات وتسليط الضوء على التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي.

مصادر:

- صحيفة هندوستان تايمز

- ناسا