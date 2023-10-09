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يتم نقل الأجزاء الصاروخية المعززة لمهمة القمر التابعة لناسا بأمان عن طريق السكك الحديدية

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 9، 2023
يتم نقل الأجزاء الصاروخية المعززة لمهمة القمر التابعة لناسا بأمان عن طريق السكك الحديدية

نجحت وكالة ناسا في نقل أجزاء معززة للصواريخ لمهمة القمر Artemis 2 عبر السكك الحديدية. ستدعم المعززات، المقدمة من شركة نورثروب جرومان، صاروخ نظام الإطلاق الفضائي القوي (SLS) التابع لناسا أثناء إطلاق المهمة في عام 2024. ويزن كل معزز تم تجميعه بالكامل وتزويده بالوقود 1.6 مليون رطل (720,000 ألف كجم) وتعادل كتلته وزن أربعة حيتان زرقاء.

وتم نقل المعززات من برومونتوري بولاية يوتا إلى ساحة السكك الحديدية في تيتوسفيل بولاية فلوريدا، بالقرب من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا. هذه الأجزاء العشرة الطويلة، التي يتراوح ارتفاعها من 10 إلى 26 قدمًا، كبيرة جدًا بحيث لا يمكن وضعها تحت جسور الطرق السريعة القياسية. وبدلاً من ذلك، تم نقلهم بأمان بالقطار عبر ثماني ولايات، وهي رحلة استغرقت عدة أيام.

قامت سكك حديد الساحل الشرقي لفلوريدا (FEC)، التي تمتلك مسارًا بطول 351 ميلًا يمتد من جاكسونفيل إلى ميامي، بتسهيل نقل المعززات. تم بعد ذلك نقل المعززات من ساحة السكك الحديدية إلى مركز كينيدي للفضاء باستخدام أسطول ناسا من محركات السيارات المتنقلة. سبق أن قامت هذه المعززات برحلة المسار خلال برنامج المكوك الفضائي حيث تم إعادة تدويرها من المهمات القديمة.

يتم حاليًا إعداد الأجزاء المعززة في مرفق التدوير والمعالجة والاندفاع (RPSF) في مركز كينيدي للفضاء. سيقوم الفنيون بإجراء عمليات فحص حاسمة للتأكد من أن القطاعات قد صمدت أمام الرحلة. بمجرد اكتمال عمليات الفحص، سيتم نقل الأجزاء إلى منصات البناء، حيث سيتم تجميعها مع المكونات الأخرى للمعززات.

سيتم تخزين القطع المعززة المتبقية في RPSF حتى تصبح التجميعات الخلفية جاهزة. سيتم بعد ذلك إحضار جميع المكونات إلى مبنى تجميع المركبات في مركز كينيدي للفضاء لتكديسها استعدادًا لإطلاق مهمة Artemis 2.

يمثل هذا النقل خطوة حاسمة نحو هدف ناسا المتمثل في إعادة البشر إلى القمر. ويهدف برنامج أرتميس إلى هبوط رواد الفضاء، بما في ذلك المرأة الأولى والرجل التالي، على سطح القمر بحلول عام 2024.

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By فيكي ستافروبولو

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