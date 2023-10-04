اكتشف تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا علامات محتملة للحياة على كوكب بعيد

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا مؤخراً علامات محتملة لوجود حياة على كوكب يقع على بعد 120 سنة ضوئية من الأرض، مما أشعل الأمل بين العلماء حول وجود حياة خارج نظامنا الشمسي. ويقع الكوكب، المعروف باسم K2-18b، في "منطقة المعتدل"، مما يعني أنه على مسافة مناسبة من نجمه ليدعم الماء السائل، وهو عنصر حاسم للحياة كما نعرفها.

أثار الكشف عن غاز محدد في الغلاف الجوي لـK2-18b، والذي تنتجه كائنات بحرية بسيطة على الأرض، إثارة لدى الباحثين. وسلطت البروفيسور كاثرين هيمانز، عالمة الفلك الملكية في اسكتلندا، الضوء على اتساع الكون واحتمال وجود حياة ذكية خارج كوكبنا.

وأعرب البروفيسور نيكو مادهوسودان، الذي قاد الدراسة، من معهد علم الفلك بجامعة كامبريدج، عن أنه إذا تم تأكيد علامات الحياة على K2-18b، فإن ذلك سيحدث ثورة في فهمنا للبحث عن الحياة. وتنبأ بإحراز تقدم كبير في فهمنا للحياة في الكون خلال السنوات الخمس المقبلة. حتى لو لم يُظهر K2-18b علامات الحياة، فهناك عشرة كواكب أخرى في قائمة الفريق لمزيد من الدراسة.

في حين أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي له قيود، تعمل وكالة ناسا على تطوير تلسكوبات مرصد العوالم الصالحة للسكن، ويقوم المرصد الأوروبي الجنوبي ببناء تلسكوب كبير للغاية. ستساعد هذه الأدوات المستقبلية في فحص الأجواء للكواكب المشابهة للأرض.

بالإضافة إلى الكواكب البعيدة، يركز العلماء أيضًا على بحثهم عن الحياة داخل نظامنا الشمسي. تخطط بعثات مثل Clipper التابعة لناسا ومستكشف Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لاستكشاف الأقمار الجليدية مثل يوروبا في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. صرحت مديرة مركز كارل ساجان لدراسة الحياة في الكون التابع لمعهد سيتي، الدكتورة ناتالي كابرول، أنهم قاموا بتحديث مجموعة التلسكوب الخاصة بهم ويستخدمون أدوات للبحث عن إشارات نبض الليزر من الكواكب البعيدة.

إن الاكتشاف المحتمل للحياة خارج الأرض لن يحدث ثورة في العلوم فحسب، بل سيعيد تشكيل فهمنا لمكانة البشرية في الكون. يستمر البحث عن حياة خارج كوكب الأرض في أسر العلماء وإلهام التقدم التكنولوجي الجديد.

مصادر:

– بي بي سي نيوز (www.bbc.co.uk)

– النعناع (www.livemint.com)