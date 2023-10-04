اكتشف تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا علامات محتملة للحياة على كوكب بعيد

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا اكتشافًا رائدًا، حيث اكتشف علامات محتملة للحياة على كوكب يقع على بعد 120 سنة ضوئية من الأرض، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وقد منح هذا الاكتشاف العلماء أملاً متجدداً في العثور على حياة خارج نظامنا الشمسي.

ويقع الكوكب، المعروف باسم K2-18b، في منطقة "Goldilocks Zone"، وهي منطقة حول نجم حيث الظروف مناسبة تمامًا لإمكانية وجود الماء السائل، وهو عنصر رئيسي لدعم الحياة. ورصد التلسكوب وجود غاز معين في الغلاف الجوي للكوكب تنتجه الكائنات البحرية البسيطة على الأرض.

وقال البروفيسور نيكو مادهوسودان من معهد علم الفلك بجامعة كامبريدج، الذي قاد الدراسة: "هذا الاكتشاف يمكن أن يغير جذريا الطريقة التي نفكر بها في البحث عن الحياة". وإذا تم تأكيد هذا الاكتشاف، فإنه سيوفر رؤى قيمة حول إمكانية الحياة على كواكب أخرى. وحتى لو لم يُظهر K2-18b علامات الحياة، فهناك 10 كواكب أخرى في قائمة الفريق لدراستها.

في حين أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي له حدوده، تعمل وكالة ناسا على تطوير تلسكوبات مرصد العوالم الصالحة للسكن، ويقوم المرصد الأوروبي الجنوبي ببناء تلسكوب كبير للغاية. ستساعد هذه التلسكوبات المستقبلية في مواصلة دراسة الأجواء للكواكب المشابهة للأرض.

بالإضافة إلى البحث عن الحياة في الكواكب البعيدة، يركز العلماء أيضًا على نظامنا الشمسي. تهدف بعثات مثل Clipper التابعة لناسا ومستكشف Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية إلى استكشاف الأقمار الجليدية مثل أوروبا، التي تحتوي على محيطات تحت أسطحها المتجمدة.

يتضمن البحث عن حياة خارج كوكب الأرض أيضًا مهمات إلى قمر زحل تيتان، الذي يتميز بميزات مثل البحيرات والمواد الكيميائية الغنية بالكربون. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد العلماء أن المريخ، مع دلتا نهره القديمة، ربما كان قد استضاف الحياة ذات يوم.

ويحقق معهد البحث عن كائنات ذكية خارج كوكب الأرض (SETI) أيضًا خطوات واسعة في بحثه عن حياة خارج كوكب الأرض. وقام المعهد بتحديث مجموعة التلسكوبات الخاصة به للبحث عن إشارات نبض ليزر قوية من الكواكب البعيدة، على أمل اكتشاف الاتصالات من أشكال الحياة الذكية.

وقال الدكتور سوبهاجيت ساركر من جامعة كارديف: "إذا وجدنا علامات على الحياة، فسيكون ذلك بمثابة ثورة في العلوم وتغييرًا هائلاً في الطريقة التي تنظر بها البشرية إلى نفسها ومكانتها في الكون".

مصادر:

- مقال بي بي سي: [أدخل عنوان المقال المصدر هنا]

– معهد علم الفلك بجامعة كامبريدج: [لم يتم توفير عنوان URL]

- ناسا: [لم يتم توفير عنوان URL]

- معهد البحث عن الذكاء خارج الأرض (SETI): [لم يتم توفير عنوان URL]