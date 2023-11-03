اكتشافات جديدة في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض

في سعيهم للإجابة على السؤال القديم حول ما إذا كنا وحدنا في الكون، قدم علماء الفلك اكتشافًا رائدًا أثار المزيد من الفضول. اكتشف تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد التابع لوكالة ناسا نظامًا استثنائيًا يسمى Kepler-385، يتكون من سبعة كواكب، يتلقى كل منها حرارة إشعاعية من نجمه المضيف أكثر من أي كوكب في نظامنا الشمسي. ما يميز هذا النظام هو أن الكواكب السبعة أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون، مما يجعلها فريدة من نوعها بين الكواكب المجاورة لنا.

يعد هذا الاكتشاف الرائع جزءًا من كتالوج كيبلر الجديد الذي يحتوي على ما يقرب من 4,400 كوكب مرشح، بما في ذلك أكثر من 700 نظام متعدد الكواكب. وفقًا لجاك ليساور، عالم الأبحاث في مركز أبحاث أميس التابع لناسا، يوفر هذا الكتالوج القائمة الأكثر دقة لكوكب كيبلر المرشح وخصائصه حتى الآن. وسوف تمكن علماء الفلك من التعمق في فهم خصائص الكواكب الخارجية.

قلب نظام كيبلر 385 هو نجم شبيه بالشمس، أكبر قليلا وأكثر سخونة من نجمنا. من المحتمل أن يكون الكوكبان الداخليان صخريين وقد يكون لهما غلاف جوي رقيق، في حين أن الكواكب الخمسة الأخرى أكبر بكثير ومغطاة بأغلفة جوية سميكة. إن القدرة على وصف خصائص هذا النظام بمثل هذه التفاصيل هي شهادة على جودة هذا الكتالوج الأخير للكواكب الخارجية.

إحدى النتائج البارزة من الكتالوج هي أن الأنظمة التي تحتوي على كواكب عابرة متعددة تميل إلى أن تكون لها مدارات دائرية أكثر مقارنة بالأنظمة التي تحتوي على كوكب واحد أو كوكبين فقط. ويشير هذا إلى أن وجود كواكب متعددة قد يؤثر على شكل مداراتها.

انتهت الملاحظات الأولية لتلسكوب كيبلر الفضائي في عام 2013، لكن مهمته الممتدة المعروفة باسم K2 استمرت حتى عام 2018. وقد قدمت البيانات التي جمعها كيبلر معلومات رائعة عن مجرتنا درب التبانة. ومع التأكيد على أن عدد الكواكب يفوق عدد النجوم، فإن هذه الدراسة الجديدة توسع فهمنا للعوالم المتنوعة خارج نظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة:

س: كم عدد الكواكب الموجودة في نظام كيبلر 385؟

ج: يتكون نظام كيبلر-385 من سبعة كواكب.

س: هل الكواكب في نظام كيبلر 385 أكبر من الأرض؟

ج: نعم، جميع الكواكب السبعة في نظام كيبلر 385 أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون.

س: ما نوع النجم الموجود في مركز نظام كيبلر-385؟

ج: يتمحور نظام كيبلر-385 حول نجم يشبه الشمس، وهو أكبر قليلاً وأكثر سخونة من شمسنا.

س: ما الذي يجعل نظام كيبلر 385 فريدًا من نوعه؟

ج: إن نظام كيبلر-385 فريد من نوعه لأنه يحتوي على سبعة كواكب تتلقى حرارة إشعاعية من نجمها المضيف أكثر من أي كوكب في نظامنا الشمسي.

مصادر:

– ناسا: domain.com

- مجلة علوم الكواكب: domain.com