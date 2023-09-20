صور معكوسة: الباحثون يراقبون حلقات أليس في المختبر

لاحظ الباحثون في الولايات المتحدة وفنلندا حلقات أليس في المختبر لأول مرة. حلقات أليس هي دوامات تشبه الحلقات تقلب شحنات أي أحاديات القطب التي تمر عبرها، مستوحاة من البوابة الشبيهة بالمرآة في رواية لويس كارول "من خلال المرآة". استخدمت التجربة ذرات فائقة البرودة ويمكن أن توفر نظرة ثاقبة للعمليات الأساسية في فيزياء الجسيمات وعلم الكونيات.

يجمع اكتشاف الفريق بين خطين من البحث ظهرا منذ حوالي 35 عامًا. يتضمن أحد خطوط البحث الأوتار الكونية، وهي عيوب افتراضية أحادية الأبعاد في الزمكان. من المحتمل أن يكون لهذه الأوتار آثار عميقة على علم الكونيات، حيث يمكنها تحويل المادة إلى مادة مضادة. إذا كانت هناك أوتار كونية، فسوف تُعرف باسم أوتار أليس.

يركز الخط الثاني من البحث على أحاديات القطب، وهي نقاط شحن منفردة في الفضاء. يمكن أن تحمل الأحاديات والأوتار شحنات طوبولوجية محفوظة، والتي يمكن أن تكون شحنات مغناطيسية أو كهربائية أو كواركات ملونة. في الثمانينيات، أدرك الباحثون أن أحاديات القطب يمكن أن تتشوه إلى بنية تشبه الحلقة تسمى حلقة أليس عند مراقبتها عن قرب.

إحدى الخصائص المثيرة للاهتمام لحلقة أليس هي أنه إذا مر أحادي قطب آخر عبر منتصفها، فإن احتكار القطب سيتحول إلى جسيم مضاد. يشير هذا إلى كون معكوس حيث تهيمن المادة المضادة على المادة.

في عام 2015، حدث تقدم كبير عندما أنشأ الباحثون أحادي القطب في مكثفات بوز-آينشتاين، وهو غاز من ذرات الروبيديوم تم تبريده بالقرب من الصفر المطلق. جمعت الدراسة الأخيرة بين التقنيات التجريبية وطرق المحاكاة لمراقبة التطور الزمني للأحاديات القطبية في المكثفات. وجد الباحثون أن أحاديات القطب تتحلل إلى حلقات أليس، وتمكنوا من ملاحظة العديد من سمات حلقات أليس بشكل مباشر مع تطور أحادي القطب.

ولهذه النتائج آثار على فهمنا للسوائل الكمومية، مما يشير إلى أن الهياكل التي تحول المادة إلى مادة مضادة يمكن أن تظهر تلقائيًا في ظل ظروف محددة. ويأمل الباحثون أن توفر تجربتهم منصة قيمة لاستكشاف العمليات الأساسية في الكون.

المصدر: اتصالات الطبيعة

التعاريف:

- حلقات أليس: دوامات تشبه الحلقات تقلب شحنات الأقطاب التي تمر عبرها، مستوحاة من البوابة الشبيهة بالمرآة في "من خلال المرآة"

- أحاديات القطب: نقاط شحن منفردة في الفضاء

- الأوتار الكونية: عيوب افتراضية أحادية الأبعاد في الزمكان مع آثار محتملة عميقة على علم الكون

المصدر: اتصالات الطبيعة