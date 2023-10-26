روبوتات الطحالب المغناطيسية: حل مستدام للتلوث البلاستيكي

أصبح التلوث البلاستيكي قضية بيئية ملحة، حيث يؤدي استخدامه على نطاق واسع إلى كميات هائلة من النفايات البلاستيكية في البيئات المائية. تتحلل هذه المواد البلاستيكية إلى جسيمات بلاستيكية دقيقة وجسيمات بلاستيكية نانوية، والتي تبتلعها الكائنات المائية ويمكن أن تشكل تهديدًا لصحتها ونظامها البيئي. ولحل هذه المشكلة، قام الباحثون في معهد أوروبا الوسطى للتكنولوجيا (CEITEC) في جامعة برنو للتكنولوجيا بتطوير روبوتات الطحالب المغناطيسية.

قام فريق CEITEC بتزيين خلايا الطحالب الخضراء بجزيئات صغيرة من المغنتيت، مما أدى إلى إنشاء روبوتات طحالب مغناطيسية يمكن التحكم فيها لغربلة المواد البلاستيكية الأكثر مراوغة من المياه. وباستخدام مجال مغناطيسي خارجي، تجذب هذه الجزيئات ذات الحجم الصغير/النانوي وتلتقط المواد البلاستيكية الدقيقة واللدائن النانوية. خلايا الطحالب قابلة للتحلل الحيوي، وسهلة الإنتاج بكميات كبيرة، وفعالة من حيث التكلفة، مما يجعلها مادة مثالية لإنشاء هذه الروبوتات الصغيرة.

وأظهرت الاختبارات الأولية نتائج واعدة. نجحت روبوتات الطحالب المغناطيسية في التقاط كل من المواد البلاستيكية الدقيقة والمواد البلاستيكية النانوية بكفاءة عالية في الإزالة. وحتى بعد عدة دورات من غسل المواد البلاستيكية التي تم التقاطها، حافظت الروبوتات على فعاليتها. ويمكن إعادة تدويرها لاستخدامها مرة أخرى عن طريق إضافة طبقة جديدة من المغنتيت.

وبينما لا تزال الدراسة في مرحلتها الأولية، يعتقد الباحثون أنه من الممكن استخدام روبوتات الطحالب المغناطيسية هذه في بيئات المياه المالحة دون أي تأثير على حركتها. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم قابلية التحلل البيولوجي والآثار البيئية طويلة المدى لهذه الجسيمات النانوية والتأكد من أنها لا تؤدي إلى أي مشاكل سمية.

بشكل عام، يوفر تطوير روبوتات الطحالب المغناطيسية حلاً مستدامًا لمعالجة التلوث البلاستيكي في البيئات المائية. باستخدام مواد صديقة للبيئة والتحكم المغناطيسي، يمكن لهؤلاء الحراس الصغار إزالة المواد البلاستيكية الدقيقة والبلاستيك النانوي بشكل فعال، مما يقلل من ضررها على الحياة البحرية والنظام البيئي.

أسئلة وأجوبة

كيف تقوم روبوتات الطحالب المغناطيسية بإزالة المواد البلاستيكية الدقيقة واللدائن النانوية؟

روبوتات الطحالب المغناطيسية عبارة عن جزيئات صغيرة الحجم / نانوية يتم تصنيعها عن طريق تزيين خلايا الطحالب الخضراء بجسيمات نانوية من الماجنتيت. تجذب خلايا الطحالب هذه المواد البلاستيكية الدقيقة والبلاستيكية النانوية بسبب شحنتها الكهروستاتيكية السلبية، مما يؤدي إلى التقاطها وإزالتها من الماء بشكل فعال.

هل يمكن إعادة تدوير روبوتات الطحالب المغناطيسية؟

نعم، يمكن إعادة تدوير روبوتات الطحالب المغناطيسية. وبعد التقاط المواد البلاستيكية، يمكن غسل الروبوتات لإزالة الملوثات. على الرغم من إمكانية غسل كمية صغيرة من طلاء المغنتيت، إلا أن الروبوتات تحافظ على كفاءة الالتقاط حتى بعد عدة دورات من الغسيل. يمكن بعد ذلك تغليفها بالماجنتيت الطازج وإعادة استخدامها.

هل روبوتات الطحالب المغناطيسية صديقة للبيئة؟

نعم، روبوتات الطحالب المغناطيسية صديقة للبيئة. خلايا الطحالب المستخدمة في إنشاء هذه الروبوتات قابلة للتحلل الحيوي ويسهل إنتاجها بكميات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر جزيئات المغنتيت النانوية متوافقة حيويا ويمكن جمعها بسهولة في نهاية العملية، مما يضمن عدم ترك أي جزيئات لتلوث المياه.

[المقال الأصلي](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)