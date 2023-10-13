كسوف الشمس الجزئي: ما تحتاج إلى معرفته

إذا كنت مهتمًا بمشاهدة مشهد سماوي، فلا تنس أن تنظر إلى السماء صباح يوم السبت لمشاهدة كسوف جزئي للشمس. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مشاهدة الكسوف بدون حماية مناسبة للعين يمكن أن تشكل خطراً على العين المجردة.

أثناء الكسوف الحلقي، لا يحجب القمر الشمس تمامًا، مما يؤدي إلى تأثير "حلقة النار" الساحرة حول القمر. وهذا يختلف عن الكسوف الكلي حيث تكون الشمس محجوبة تماما.

ولمراقبة كسوف الشمس الجزئي بأمان، يوصى بشدة بارتداء نظارات خاصة لكسوف الشمس. يوضح فرانك فلوريان، المدير الأول للقبة السماوية وعلوم الفضاء في TELUS World of Science، أن هذه النظارات تقوم بتصفية 99.99 بالمائة من الضوء والأشعة الضارة القادمة من الشمس، مما يسمح فقط لنسبة صغيرة من الضوء بالمرور.

ولسوء الحظ، قد لا يشهد الكنديون التأثيرات الكاملة لهذا الكسوف بالذات. في إدمونتون، على سبيل المثال، سيغطي القمر ما يقرب من 54% من الشمس، مما يخلق مشهدًا مشابهًا لـ "وحش البسكويت الذي يأخذ قضمة من الشمس".

بالنسبة للمهتمين بمراقبة الحدث السماوي، يقدم TELUS World of Science عرضًا مجانيًا للتلسكوب لمشاهدة القمر وهو يغطي الشمس جزئيًا.

ومن المتوقع أن يستمر الكسوف الجزئي حوالي ساعتين ونصف، مع وصول الكسوف الأوسط إلى ذروته عند الساعة 10:28 صباحًا في إدمونتون. تذكر إعطاء الأولوية لسلامة العين والاستمتاع بهذا الحدث المذهل بمسؤولية.

مصادر:

– المدير الأول للقبة السماوية وعلوم الفضاء في TELUS World of Science، فرانك فلوريان.