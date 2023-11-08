انخفاض الأرفف الجليدية في شمال جرينلاند والتهديد الوشيك بارتفاع مستويات سطح البحر

يكشف بحث جديد أن الجروف الجليدية في شمال جرينلاند، والتي تلعب دورا حاسما في تنظيم تدفق الجليد إلى المحيط، فقدت أكثر من ثلث حجمها منذ عام 1978. وتؤدي هذه الخسارة إلى تفاقم المخاوف بشأن احتمال حدوث ارتفاع "دراماتيكي" في الجليد. مستويات البحر.

وتؤكد الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، مدى تعرض هذه الأرفف الجليدية لمزيد من التراجع والانهيار المحتمل بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري المستمر الناجم عن تلوث الوقود الأحفوري. وإذا تفككت هذه الجروف الجليدية، فقد يكون لها عواقب وخيمة من حيث ارتفاع مستوى سطح البحر.

وفي حين أن ذوبان الجروف الجليدية نفسها لا يسهم بشكل مباشر في ارتفاع مستوى سطح البحر، إلا أنها تعمل كحواجز طبيعية تتحكم في تصريف الجليد من الغطاء الجليدي في جرينلاند إلى المحيط. وإذا ضعفت هذه الحواجز أو اختفت، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة إلقاء الجليد في المحيطات.

وكان يُعتقد سابقًا أن الأنهار الجليدية في هذه المنطقة مستقرة، على عكس الأجزاء الأخرى من الغطاء الجليدي في جرينلاند التي أظهرت علامات الضعف منذ الثمانينيات. ومع ذلك، توضح الدراسة أن الأنهار الجليدية بدأت في تصريف الجليد استجابة لتدهور الرفوف الجليدية، التي تذوب بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات.

استخدم الباحثون، الذين تعاونوا عبر الدنمارك وفرنسا والولايات المتحدة، صور الأقمار الصناعية والقياسات الميدانية والنماذج المناخية لإعادة بناء خصائص هذه الامتدادات الجليدية المعرضة للخطر.

شهدت الأنهار الجليدية الشمالية في جرينلاند حالة من عدم الاستقرار خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى فقدان الجليد أكثر من مكاسبه. على سبيل المثال، أدى نهر زاكاريا إيستروم الجليدي، الذي انفصل في عام 2003، إلى مضاعفة كمية الجليد التي يفرزها في المحيط تقريبًا.

ومن الضروري تسليط الضوء على أن الغطاء الجليدي في جرينلاند مساهم كبير في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي، وهو مسؤول عن حوالي 17 في المائة من الزيادات الملحوظة في مستوى المياه بين عامي 2006 و 2018.

وبما أن مصير القطبين ومستويات البحار يتوقف على القرارات السياسية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، يتجه الاهتمام إلى قمة الأمم المتحدة المقبلة (COP28) في دبي، حيث سيجتمع زعماء العالم ومفاوضو المناخ لمعالجة المخاوف الملحة التي تطرحها التغيرات المناخية القياسية. كسر درجات الحرارة، وتصاعد حرائق الغابات، وتفاقم الكوارث الطبيعية.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الحجم الذي فقدته الأرفف الجليدية في شمال جرينلاند منذ عام 1978؟

فقدت الأرفف الجليدية في شمال جرينلاند أكثر من 35% من حجمها الإجمالي منذ عام 1978.

2. هل تساهم الجروف الجليدية الذائبة في ارتفاع مستوى سطح البحر؟

ولا تساهم الجروف الجليدية الذائبة في حد ذاتها بشكل مباشر في ارتفاع مستوى سطح البحر. ومع ذلك، فهي بمثابة حواجز طبيعية تنظم تصريف الجليد من الغطاء الجليدي في جرينلاند إلى المحيط. وإذا تفككت هذه الحواجز، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة إلقاء الجليد في المحيطات.

3. لماذا تزعزع استقرار الأنهار الجليدية الشمالية في جرينلاند؟

بدأت الأنهار الجليدية الشمالية في جرينلاند في تصريف الجليد استجابةً لضعف الأرفف الجليدية، التي تذوب بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات.

4. ما مدى أهمية الغطاء الجليدي في جرينلاند من حيث ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي؟

وتعد الطبقة الجليدية في جرينلاند مساهمًا كبيرًا، حيث تمثل حوالي 17% من الزيادة الملحوظة في مستويات المياه بين عامي 2006 و2018.

5. ما هو الإجراء الحاسم للتخفيف من التهديدات التي يشكلها تراجع هذه الرفوف الجليدية؟

يعد الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال المبادرات الإقليمية والعالمية أمرًا ضروريًا للتخفيف من المخاطر المرتبطة بانخفاض الجروف الجليدية وما يترتب على ذلك من ارتفاع في مستويات سطح البحر.