الاقتراب المذهل للكويكب 2022 JF: لقاء مع الصخور الفضائية

في حدث سماوي رائع، من المتوقع أن يمر كويكب يسمى Asteroid 2022 JF بكوكبنا اليوم، 3 نوفمبر. وكما كشف مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، فإن مسار هذا الكويكب تحديدًا سيجعله قريبًا بشكل ملحوظ من الأرض، مع أقرب مسافة اقتراب تبلغ حوالي 5.8 مليون كيلومتر. مع سرعته التي تصل إلى سرعة مذهلة تبلغ 61,744 كيلومترًا في الساعة، يندفع الكويكب 2022 JF عبر الفضاء بنفس سرعة مكوك الفضاء تقريبًا.

تنتمي هذه الصخرة الفضائية إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، وقد سُميت على اسم كويكب أبولو الرائع عام 1862، والذي اكتشفه لأول مرة عالم الفلك كارل رينموث خلال ثلاثينيات القرن العشرين. تُعرف الكويكبات في هذه المجموعة بالأجسام العابرة للأرض، حيث تمتلك محاور شبه رئيسية أكبر من محور كوكبنا.

ولكن ما حجم هذا الكويكب المثير للاهتمام؟ يبلغ عرضه حوالي 120 قدمًا، وهو يبدو ضخمًا مثل الطائرة، مما يتضاءل أمام كويكب تشيليابينسك سيئ السمعة الذي اجتاح المدينة الروسية في عام 2013. تسبب كويكب تشيليابينسك في أضرار واسعة النطاق لـ 7,000 مبنى وتسبب في إصابة 1,000 شخص بشظايا الزجاج المتطاير.

في حين أن فرضية ألفاريز تنسب انقراض الديناصورات إلى كويكب ضرب عالمنا منذ أكثر من 65 مليون سنة، فقد ظهرت وجهات نظر حديثة بشأن المسار الدقيق للحادث. وفقًا لعالم الفيزياء الشهير بريان كوكس، فإن الكويكب الضخم، الذي أحدث حفرة كارثية يبلغ طولها 140 كيلومترًا، من المحتمل أن يكون قد تم إبعاده عن مساره الأصلي بواسطة كوكب المشتري، وهو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي. كوكب المشتري، المُعلن عنه باعتباره خالق العوالم ومدمرها، لديه القدرة على تحويل الكويكبات إلى اصطدامات مصيرية مع الأرض.

بينما نشهد مرور الكويكب 2022 JF، دعونا نتعجب من العظمة المطلقة وأسرار هذه اللقاءات الكونية، التي تذكرنا بمكاننا وسط اتساع عالمنا.

أسئلة وأجوبة

س: ما مدى اقتراب الكويكب 2022 JF من الأرض؟

ج: من المتوقع أن يصل الكويكب 2022 JF إلى أقرب مسافة من الأرض على مسافة 5.8 مليون كيلومتر تقريبًا.

س: ما مدى سرعة تحرك الكويكب 2022 JF؟

ج: يندفع هذا الكويكب القريب من الأرض عبر الفضاء بسرعة تبلغ حوالي 61,744 كيلومترًا في الساعة.

س: ما حجم الكويكب 2022 JF؟

ج: يقدر عرض الكويكب بحوالي 120 قدمًا، مما يجعله بحجم طائرة تقريبًا.

س: ما هي فرضية ألفاريز؟

ج: تقترح فرضية ألفاريز أن اصطدام كويكب قبل أكثر من 65 مليون سنة أدى إلى انقراض الديناصورات. ويشير ذلك إلى أنه من المحتمل أن يكون الكويكب قد انحرف نحو مسار تصادمي مع الأرض بسبب كوكب المشتري، وهو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي.