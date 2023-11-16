الكويكب 2023 VL5: لقاء قريب مع متجول سماوي

تواصل وكالة ناسا، بمجموعتها من التلسكوبات الأرضية والفضائية، كشف النقاب عن أسرار كوننا. حتى الآن، كشفت وكالة الفضاء عن عدد مذهل من الأجرام السماوية يصل إلى 1,298,148. ومن بين هذه الاكتشافات الرائعة، حددت وكالة ناسا مؤخرًا كويكبًا يسير في مسار يجعله قريبًا بشكل مذهل من الأرض. استعد اليوم، 16 نوفمبر، للتحليق الرائع بالقرب من الكويكب 2023 VL5.

الكويكب 2023 VL5: الكشف عن التفاصيل

يتحرك الكويكب 29,595 VL2023 بسرعة مذهلة تبلغ 5 كيلومترًا في الساعة، ويتجه نحو الأرض. على الرغم من أن سرعته تتجاوز سرعة الصاروخ الباليستي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، إلا أنه ليس كبيرًا بما يكفي لتصنيفه على أنه جسم يحتمل أن يكون خطيرًا (PHO). ولكي يندرج الكويكب ضمن فئة PHO، يجب أن يكون عرضه 492 قدمًا على الأقل ويقترب من الأرض على مسافة 7.5 مليون كيلومتر. ومع ذلك، مع عرضه الذي يبلغ 76 قدمًا، فإن حجم الكويكب 2023 VL5 يمكن مقارنته بحجم طائرة.

استكشاف مجموعة آتون

ينتمي الكويكب 2023 VL5 إلى مجموعة كويكبات أتون، وهو كويكب قريب من الأرض (NEA) يعبر الأرض بمحور شبه رئيسي أصغر من محور كوكبنا. حصلت مجموعة أتون على اسمها من الكويكب 2062 أتون، وتم تسليط الضوء على وجودها لأول مرة من قبل عالمة الفلك الأمريكية الموقرة إليانور هيلين في مرصد بالومار في 7 يناير 1976.

فرشاة وثيقة مع جارتنا السماوية

إن اللقاء الوثيق اليوم ليس الأول للكويكب 2023 VL5. وفي 14 يونيو 1900، شرع في اقترابه الافتتاحي، حيث وصل إلى مسافة 3.1 مليون كيلومتر من سطح الأرض. إلا أن هذا المتجول الآسر سيزيننا بقربه مرة أخرى العام المقبل في 14 نوفمبر، بمسافة 3.6 مليون كيلومتر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الحجم الذي يجب أن يكون عليه الكويكب حتى يتم تصنيفه على أنه جسم يحتمل أن يكون خطيرًا (PHO)؟

ج: لكي يتم اعتبار الكويكب محميًا جدًا، يجب أن يبلغ عرض الكويكب 492 قدمًا على الأقل ويمر على مسافة 7.5 مليون كيلومتر من الأرض.

س: ما هي مجموعة الكويكبات آتون؟

ج: تتكون مجموعة أتون من كويكبات قريبة من الأرض عابرة للأرض (NEAs) ذات محاور شبه رئيسية أصغر من محاور الأرض.

س: من هو مكتشف أول كويكب من مجموعة آتون؟

ج: اكتشفت عالمة الفلك الأمريكية إليانور هيلين أول كويكب من مجموعة آتون في مرصد بالومار في 7 يناير 1976.

س: متى كان آخر اقتراب قريب من الكويكب 2023 VL5؟

ج: آخر اقتراب للكويكب حدث في 14 يونيو 1900، على مسافة 3.1 مليون كيلومتر من الأرض.