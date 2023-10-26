ناسا تتعقب الكويكب 2023 TG14 أثناء مروره بالأرض على مسافة قريبة

قدمت وكالة ناسا مؤخرًا معلومات جديدة حول اقتراب الكويكب 2023 TG14 قريبًا من الأرض. ويتجه هذا الكويكب، الذي يحمل الاسم المحدد Asteroid 2023 TG14، حاليًا نحو كوكبنا ومن المتوقع أن يمر في 26 أكتوبر. كانت ناسا تراقب مداره عن كثب باستخدام مجموعة من الأقمار الصناعية والتلسكوبات، مثل NEOWISE وPan-STARRS.

ومن المتوقع أن يصل الكويكب 2023 TG14 إلى أقرب مسافة من الأرض على مسافة 1.5 مليون كيلومتر. ويتحرك بسرعة تقارب 24,153 كيلومترا في الساعة وهو يتبع مداره. وينتمي هذا الكويكب تحديدا إلى مجموعة أبولو من الكويكبات القريبة من الأرض، والتي تتميز بأن محاورها شبه الرئيسية أكبر من محاور الأرض.

وفي حين أن قرب هذه الصخرة الفضائية قد يثير قلق البعض، إلا أن وكالة ناسا تؤكد أنها لا تشكل أي تهديد. يبلغ عرضه 77 قدمًا فقط، ولا يتم تصنيفه على أنه جسم يحتمل أن يكون خطيرًا. ولوضع الأمر في نصابه الصحيح، فإن حجم الكويكب يشبه حجم الطائرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا ليس أول لقاء له مع الأرض، حيث سبق أن مر على مسافة 4.1 مليون كيلومتر في 16 أكتوبر 1917.

أما بالنسبة للمواجهات المستقبلية، فسيكون للكويكب 2023 TG14 اقتراب قريب آخر في 24 أكتوبر 2024، على مسافة حوالي 2.5 مليون كيلومتر. ومن خلال المراقبة والبحث المستمرين، يهدف العلماء إلى الحصول على فهم أفضل لهذه الأجرام السماوية ومساراتها. من خلال دراسة الهياكل الداخلية وتوزيعات الوزن، يمكن استخلاص رؤى قيمة يمكن أن تساعد في البعثات الفضائية المستقبلية، مثل مهمات DART (اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج).

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الكويكب 2023 TG14؟

الكويكب 2023 TG14 هو كويكب قريب من الأرض في طريقه حاليًا نحو الأرض ومن المتوقع أن يقترب منه في 26 أكتوبر 2023.

ما حجم الكويكب 2023 TG14؟

ووفقا لوكالة ناسا، يبلغ عرض الكويكب 2023 TG14 حوالي 77 قدمًا، وهو مماثل في حجم الطائرة.

هل يشكل الكويكب 2023 TG14 تهديدًا للأرض؟

لا، الكويكب 2023 TG14 غير مصنف على أنه جسم يحتمل أن يكون خطيرا ولا يشكل أي تهديد للأرض.

هل سيمر الكويكب 2023 TG14 بالقرب من الأرض مرة أخرى في المستقبل؟

نعم، من المتوقع أن يقترب الكويكب 2023 TG14 قريبًا مرة أخرى من الأرض في 24 أكتوبر 2024، على مسافة 2.5 مليون كيلومتر تقريبًا.