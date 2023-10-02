تأخرت مهمة Psyche التابعة لناسا مع اقتراب الكويكب 2023 SN6 من الأرض

واجهت مهمة Psyche التي طال انتظارها لوكالة ناسا، والتي تهدف إلى استكشاف كويكب Psyche 16، تأخيرات متكررة. وكان من المقرر إطلاق المهمة التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار، وهي جزء من مهام Discovery التابعة لناسا، عبر صاروخ SpaceX Falcon 9. ومع ذلك، حدث التأخير الأخير في 5 أكتوبر، حيث اغتنمت وكالة ناسا الفرصة لإعادة التحقق من المعلمات التي تتحكم في دافعات الغاز البارد النيتروجينية للصاروخ.

الكويكب 16 Psyche هو جرم سماوي رائع يتكون بشكل أساسي من رواسب الذهب والنيكل والحديد، والتي يقدر البعض أنها تبلغ قيمتها أكثر من اقتصاد الأرض بأكمله. هدف ناسا هو إرسال المركبة الفضائية Psyche إلى مدار الكويكب لمدة 21 شهرًا، وإجراء خرائط وأبحاث مكثفة للحصول على نظرة ثاقبة حول تكوينه ودوره في تكوين الكويكبات والكواكب المعدنية الأساسية.

في هذه الأثناء، لفت كويكب آخر يسمى الكويكب 2023 SN6 انتباه ناسا. ووفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، فمن المتوقع أن يصل هذا الكويكب إلى أقرب اقتراب له من الأرض في 4 أكتوبر، ليصل إلى مسافة قريبة نسبيا تبلغ 4.8 مليون كيلومتر. وفي حين أن هذه المسافة قد تبدو واسعة في الحياة اليومية، إلا أنها قريبة إلى حد كبير في القياسات الفلكية.

ولحسن الحظ، وعلى الرغم من قربه، فإن الكويكب 2023 SN6 لا يشكل أي تهديد لأنه ليس كبيرا بما يكفي لتصنيفه على أنه جسم يحتمل أن يكون خطيرا. ويبلغ عرضه حوالي 86 قدمًا، وهو ما يعادل حجم طائرة تقريبًا. وهو ينتمي إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، ويشترك في خصائصه مع كويكب أبولو الضخم عام 1862، الذي اكتشفه عالم الفلك الألماني كارل رينموث في الثلاثينيات. تمتلك كويكبات أبولو هذه محاور شبه رئيسية أكبر من محاور الأرض ومن المعروف أنها تعبر مدار الأرض.

تحمل مهمة Psyche قيمة علمية كبيرة. ومن خلال تحليل الكويكب 16 Psyche، تأمل ناسا في جمع معلومات مهمة حول تكوين الأرض وعمرها، بالإضافة إلى فهم العمليات الكامنة وراء إنشاء الكويكبات والكواكب المعدنية. وتشمل أهداف المهمة توصيف تضاريس الكويكب، ودراسة تكوينه، وتحديد عمر مناطق معينة، وتحليل الاختلافات في قوى الجاذبية.

تم تجهيز مركبة الفضاء Psyche بمجموعة من الأجهزة العلمية، مثل جهاز التصوير متعدد الأطياف، ومقياس المغناطيسية، وأشعة جاما ومقياس النيوترون، وغيرها، وتهدف جميعها إلى تسهيل البحث الشامل خلال مدارها الذي يستغرق 21 شهرًا حول كويكب 16 Psyche.

مصادر:

– مهمة ناسا النفسية

- مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)