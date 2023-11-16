تم الكشف عن حل ثوري لمعالجة مشكلة النفايات الفضائية

تعاونت شركة إيرباص ووكالة الفضاء الفرنسية (CNES) لتطوير حل مبتكر لمعالجة المشكلة المتزايدة للنفايات الفضائية. يقدم ابتكارهم الرائد، المعروف باسم Detumbler، نهجًا ميكانيكيًا لالتقاط وتثبيت الأقمار الصناعية التي تم إيقاف تشغيلها. من خلال العمل على مبادئ المغناطيس، والمجال المغناطيسي للأرض، والاحتكاك، يمكن لهذا الجهاز المبتكر أن يمثل نقطة تحول في إزالة الحطام النشطة.

إن جهاز Detumbler، الذي يوصف بأنه "جهاز تخميد مغناطيسي سلبي"، قادر على ربط نفسه بهيكل القمر الصناعي. بعد ذلك، فإنه يستفيد من التيارات الدوامية الناتجة عن المعدلات الزاوية التفاضلية للقمر الصناعي والمجال المغناطيسي للأرض لتبديد الطاقة الحركية ووقف أي حركة متقلبة. ومن خلال المعالجة الفعالة لمسألة خروج الأقمار الصناعية عن نطاق السيطرة، يمهد جهاز Detumbler الطريق لبيئة فضائية أكثر كفاءة وأمانًا.

ما يميز Detumbler عن الآخرين هو بساطته واستقلاليته. وعلى عكس الحلول الأخرى، فهو لا يتطلب أي مصدر للطاقة، مما يجعله أحد الأصول العملية للغاية. علاوة على ذلك، فإن تصميمه المدمج، الذي يبلغ قطر دواره خمسة سنتيمترات فقط، يمكّنه من التعامل مع الأقمار الصناعية المتوسطة والكبيرة، والتي تشمل أكثر من 95% من الأقمار الصناعية النشطة الموجودة في المدار اليوم.

في حين أن جهاز Detumbler لم يخضع لاختبارات مكثفة، فقد خططت شركة Airbus للقيام بمهمة في أوائل عام 2024 لتجربة الجهاز على قمر صناعي نانوي طورته شركة Exotrail. سيوفر هذا العرض الواقعي رؤى قيمة حول أدائه وسيكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تنفيذ استراتيجيات إزالة الحطام النشطة.

مع استمرار ارتفاع عدد الأقمار الصناعية في الفضاء، أصبحت الحاجة إلى الحماية من الاصطدامات المحتملة والتخفيف من المخاطر التي يشكلها الحطام الفضائي أمرا بالغ الأهمية بشكل متزايد. ومع وجود أكثر من 100 مليون قطعة تدور حاليًا حول الكوكب، يمثل جهاز Detumbler خطوة مهمة إلى الأمام في معالجة هذه القضية الملحة.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يعمل جهاز ديتمبلر؟

ج: يعمل جهاز Detumbler باستخدام المغناطيس والمجال المغناطيسي للأرض والاحتكاك لتبديد الطاقة الحركية ووقف الحركة المتقلبة للأقمار الصناعية التي تم إيقاف تشغيلها.

س: هل يحتاج Detumbler إلى الطاقة؟

ج: لا، جهاز Detumbler هو جهاز ميكانيكي بالكامل يعمل بشكل مستقل، ولا يحتاج إلى مصدر طاقة خارجي.

س: ما هو حجم الأقمار الصناعية التي يمكن لجهاز Detumbler التعامل معها؟

ج: تم تصميم جهاز Detumbler للتعامل مع الأقمار الصناعية المتوسطة والكبيرة، بحيث يغطي أكثر من 95% من عدد الأقمار الصناعية النشطة حاليًا.

س: متى سيتم اختبار Detumbler؟

ج: تخطط شركة إيرباص لاختبار جهاز Detumbler على قمر صناعي نانوي من Exotrail في أوائل عام 2024.

س: ما مدى أهمية قضية النفايات الفضائية؟

ج: تمثل مشكلة النفايات الفضائية مصدر قلق بالغ، حيث يشكل أكثر من 100 مليون قطعة من الحطام مخاطر جسيمة على الأقمار الصناعية العاملة والبعثات الفضائية المستقبلية.