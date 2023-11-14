جهاز جديد تم تطويره لمكافحة الحطام الفضائي وحماية مدار الأرض

في محاولة لمعالجة مشكلة الحطام الفضائي المتصاعدة، كشفت شركة الطيران إيرباص النقاب عن جهاز ثوري يسمى ديتمبلر. يهدف هذا الإبداع المبتكر إلى منع الأقمار الصناعية البائدة من الخروج عن نطاق السيطرة وحماية مدار الأرض.

جهاز Detumbler، الذي يزن حوالي 100 جرام، هو جهاز تخميد مغناطيسي مصمم ليتم ربطه بالأقمار الصناعية التي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي. ويتميز بعجلة دوارة مركزية ومغناطيس يتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض. يمكّن هذا التفاعل الجهاز من التصرف مثل البوصلة، والحفاظ على التوافق مع المجال المغناطيسي للأرض عندما يعمل القمر الصناعي بشكل صحيح في مداره. ومع ذلك، إذا بدأ القمر الصناعي في التعثر، فإن حركة الدوار تؤدي إلى ظهور تيارات دوامية، مما يولد احتكاكًا يؤدي إلى تباطؤ الحركة ويمنع الحركات غير المرغوب فيها وغير المتوقعة.

تعمل شركة Detumbler، التي طورتها شركة Airbus في عام 2021 بدعم من وكالة الفضاء الفرنسية CNES، على معالجة المخاطر المتزايدة التي يشكلها الحطام الفضائي. غالبًا ما تتعثر الأقمار الصناعية الميتة بشكل متقطع، مما يشكل تهديدًا بالاصطدام بمركبات فضائية أخرى أو عودة غير منضبطة إلى الغلاف الجوي للأرض. من خلال استخدام Detumbler، سيكون للمهمات المستقبلية المخصصة لتنظيف الحطام الفضائي فرصة أكبر لالتقاط الأقمار الصناعية البائدة والسيطرة عليها، مما يقلل من المخاطر المحتملة التي تشكلها.

لإثبات فعالية الجهاز، سيتم اختبار Detumbler على القمر الصناعي النانوي Exo-0 من EnduroSat في أوائل عام 2024، لعرض قدراته على التفكيك.

حاليًا، تقوم شبكة مراقبة الفضاء العالمية التابعة لوزارة الدفاع بتتبع أكثر من 27,000 قطعة من الحطام المداري، مع وجود العديد من الشظايا الأصغر التي يصعب اكتشافها. مع استمرار توسع صناعة الفضاء العالمية، يتزايد عدد الأجسام الحطامية، مما يزيد من خطر الاصطدامات في مدار الأرض. إن الحاجة الملحة إلى أساليب التخفيف واضحة، وهو ما تجسد في الحادث الذي وقع مؤخرا حيث ضرب الحطام الفضائي هدفا لبعثة لتنظيف الحطام الفضائي في آب/أغسطس.

ومع تقدم صناعة الفضاء، ستلعب الحلول المبتكرة مثل ديتمبلر دورًا حاسمًا في الحفاظ على سلامة مدار الأرض وضمان استدامة استكشاف الفضاء للأجيال القادمة.

أسئلة وأجوبة

ما هو ديتمبلر؟

Detumbler هو جهاز تخميد مغناطيسي طورته شركة إيرباص لمنع الأقمار الصناعية الميتة من السقوط بشكل لا يمكن السيطرة عليه في مدار الأرض.

كيف يعمل ديتمبلر؟

يتميز Detumbler بعجلة دوارة مركزية ومغناطيسات تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض. وهو يتصرف مثل البوصلة، حيث يتماشى مع المجال المغناطيسي أثناء التشغيل العادي للقمر الصناعي. إذا بدأ القمر الصناعي في التعثر، فإن حركة الدوار تولد تيارات دوامية تخلق احتكاكًا لإبطاء الحركة.

لماذا يعتبر الحطام الفضائي مشكلة؟

يشكل الحطام الفضائي مخاطر الاصطدام بالمركبات الفضائية العاملة والعودة إلى الغلاف الجوي للأرض بشكل غير متحكم فيه. ويزيد العدد المتزايد للأجسام الموجودة في المدار من فرص وقوع هذه الحوادث الخطرة.

ما هي التطبيقات المحتملة لـ Detumbler؟

يمكن لـ Detumbler مساعدة المهام المستقبلية المخصصة لتنظيف الحطام الفضائي من خلال إبقاء الأقمار الصناعية البائدة على مسارات يمكن التنبؤ بها في مدار الأرض، مما يجعل التقاطها والتحكم فيها أسهل.

ما هو عدد أجسام الحطام المداري التي يجري تعقبها حاليا؟

تقوم شبكة مراقبة الفضاء العالمية التابعة لوزارة الدفاع حاليًا بتتبع أكثر من 27,000 قطعة من الحطام المداري. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأجزاء الصغيرة التي لم يتم اكتشافها.

مصادر:

– [إيرباص](https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2022/12/Airbus-launches-detumbling-device-into-space-to-tackle-space.html)

– [وكالة الفضاء الفرنسية CNES](https://cnes.fr/en)