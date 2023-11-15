جهاز تخميد مغناطيسي جديد لتحسين استقرار القمر الصناعي

إبادان، 15 نوفمبر 2023 – طرحت شركة إيرباص جهاز تخميد مغناطيسي ثوري، يُعرف باسم Detumbler، يهدف إلى تحسين استقرار الأقمار الصناعية في الفضاء. تم تطوير هذا الجهاز المبتكر في عام 2021 بدعم من وكالة الفضاء الفرنسية CNES، وسيخضع لاختبارات في أوائل عام 2024 خلال مهمة أجريت بالشراكة مع Exotrail وEnduroSat.

الغرض الأساسي من Detumbler هو منع الأقمار الصناعية من السقوط في نهاية عمرها التشغيلي. عند توصيله بالقمر الصناعي، يستخدم الجهاز عجلة دوارة مركزية ومغناطيسًا للتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض. في ظروف الطيران العادية، يعمل الدوار مثل البوصلة، متتبعًا المجال المغناطيسي. ومع ذلك، إذا بدأ القمر الصناعي في التعثر، فإن الدوار يحفز تيارات دوامية تولد عزم دوران احتكاك، مما يؤدي إلى إخماد الحركة بشكل فعال.

يعد السقوط حدثًا طبيعيًا للأقمار الصناعية الميتة، خاصة في المدار الأرضي المنخفض (LEO)، بسبب ديناميكيات الطيران المدارية. يشكل التدحرج تحديًا كبيرًا لمهمات إزالة الحطام النشطة في المستقبل، مما يجعل من الضروري معالجة هذه المشكلة. ومن الممكن أن يلعب جهاز Detumbler الذي يبلغ وزنه 100 جرام، والذي طورته شركة إيرباص، دوراً حيوياً في منع سقوط الأقمار الصناعية بعد وصولها إلى نهاية عمرها التشغيلي، وبالتالي تسهيل التقاطها أثناء مهام إزالة الحطام.

ومن المثير للاهتمام أن Detumbler سيخضع لاختبارات في المدار خلال مهمة قادمة تجريها Exotrail وتتضمن القمر الصناعي النانوي Exo-0 من EnduroSat. ومن المقرر أن تتم المهمة في أوائل عام 2024 وتهدف إلى إظهار قدرة الجهاز على تثبيط حركات الأقمار الصناعية بشكل فعال.

بفضل قدرته على تعزيز استقرار الأقمار الصناعية وتحسين جهود إزالة الحطام النشطة في المستقبل، يمثل Detumbler طفرة كبيرة في تكنولوجيا الفضاء. ومن خلال معالجة مشكلة تساقط الأقمار الصناعية، يمكن لهذا الجهاز أن يساهم في خلق بيئة فضائية أكثر أمانًا واستدامة للجميع.