تساعد الكاميرا العليا لتلسكوب سوبارو الباحثين على دراسة جسيمات الأشعة الكونية

اكتشف فريق من الباحثين من المرصد الفلكي الوطني الياباني (NAOJ) وجامعة أوساكا متروبوليتان (OMU) تطبيقًا جديدًا لجسيمات الأشعة الكونية. تعتبر هذه الجسيمات عادة مصدر إحباط لعلماء الفلك بسبب تداخلها مع صور التلسكوب، وقد تم الآن استخدام هذه الجسيمات لغرض جديد. استخدم الباحثون كاميرا Subaru Prime Focus (Suprime-Cam) المثبتة على تلسكوب سوبارو في هاواي لمراقبة زخات هواء الأشعة الكونية بدقة غير مسبوقة. يمكن أن تؤدي هذه الطريقة المتقدمة إلى فهم أفضل للجسيمات الأكثر نشاطًا في الكون.

بقيادة البروفيسور المشارك توشيهيرو فوجي من OMU وطالب الدراسات العليا Fraser Bradfield أيضًا من OMU، تعاون الفريق مع باحثين من مؤسسات مختلفة بما في ذلك NAOJ، وجامعة Hosei، وSOKENDAI، ومختبر Lawrence Berkeley الوطني. تم تصميم تلسكوب سوبارو، المجهز بكاميرا Suprime-Cam، لعلم الفلك البصري. وركز الباحثون على "الضوضاء" التي تسببها الأشعة الكونية، والتي عادة ما يتم استبعادها على أنها تدخل أثناء معالجة البيانات. ومن خلال تحليل آلاف الصور التي التقطتها كاميرا Suprime-Cam، حدد الفريق 13 صورة تحتوي على زخات هواء واسعة النطاق، تتميز بمسارات جسيمات أكبر من المعتاد.

نتائج الدراسة لها آثار كبيرة على علم الفلك، وخاصة في دراسة الجسيمات الغريبة. تكافح طرق المراقبة التقليدية للتمييز بين أنواع الجزيئات في زخات الهواء الواسعة، لكن طريقة الفريق لديها القدرة على تحديد طبيعة الجزيئات الفردية. ومن خلال الجمع بين هذه التقنية والأساليب التقليدية، يأمل الباحثون في الحصول على مزيد من الأفكار حول زخات الهواء الواسعة، والبحث عن المادة المظلمة، واستكشاف جسيمات غريبة أخرى. نُشرت نتائج البحث في مجلة Scientific Reports في 12 أكتوبر 2023.

يمهد هذا البحث الرائد الطريق لفهم أعمق لجزيئات الأشعة الكونية ودورها في الكون. ومن خلال الاستفادة من قدرات الكاميرا العليا لتلسكوب سوبارو، يستطيع العلماء الآن دراسة هذه الجسيمات النشطة بدقة لا مثيل لها، وتسليط الضوء على أسرار كوننا.

مصادر:

– المرصد الفلكي الوطني الياباني (NAOJ)

– جامعة أوساكا متروبوليتان (OMU)

– التقارير العلمية (مجلة الطبيعة)