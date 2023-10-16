حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

يستخدم علماء الفلك زخات الجسيمات لدراسة الأشعة الكونية

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 16، 2023
يستخدم علماء الفلك زخات الجسيمات لدراسة الأشعة الكونية

طور علماء الفلك طريقة جديدة لدراسة الأشعة الكونية التي تقصف الأرض باستمرار من الفضاء. ومن الصعب إرجاع هذه الجسيمات المشحونة إلى مصدرها بسبب الانحرافات الناجمة عن المجالات المغناطيسية في الفضاء. ولا تزال مصادر الأشعة الكونية، التي تقع خارج النظام الشمسي، لغزا. وتشمل المشتبه بهم المحتملون المستعرات الأعظم، والنوى المجرية النشطة، وانفجارات أشعة جاما، والمادة المظلمة، ولكن لم يتم العثور على أدلة قاطعة بعد.

ومع ذلك، فقد وجد العلماء طريقة لتحليل وابل من الجسيمات الثانوية التي تنشأ عندما تتفاعل الأشعة الكونية مع الغلاف الجوي للأرض. تحدث هذه "الزخات الهوائية الواسعة" عندما تصطدم الجسيمات الكونية المشحونة بالجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي وتنتج سلسلة من الجسيمات الثانوية التي تهطل على سطح الأرض.

وفي دراسة حديثة، استخدم الباحثون ملاحظات دقيقة لزخات الهواء الواسعة التي تم التقاطها باستخدام تلسكوب سوبارو في هاواي للحصول على نظرة ثاقبة لهذه الجسيمات والأشعة الكونية التي تسببها. وقاموا بتحليل آلاف الصور الملتقطة بين عامي 2014 و2020، وحددوا 13 صورة تحتوي على زخات هوائية واسعة النطاق. كشفت هذه الصور عن عدد أكبر من المتوقع من مسارات الجسيمات، مما قد يوفر دليلاً لكشف لغز الأشعة الكونية.

يعتقد فريق البحث أن طريقتهم لديها القدرة على تحديد طبيعة الجزيئات الفردية في زخات الهواء الواسعة، مما قد يساهم في فهم الأشعة الكونية بشكل أفضل. ومن خلال دمج هذا النهج مع الأساليب التقليدية، يأمل علماء الفلك في الكشف عن المكونات الجزيئية للزخات الهوائية والحصول على مزيد من الأفكار حول أصول الأشعة الكونية.

ويشتبه العلماء في أن الأشعة الكونية تتكون أساسًا من البروتونات (90%)، ونواة الهيليوم (9%)، وجسيمات أخرى مثل الإلكترونات والنوى الذرية الثقيلة. توفر هذه الدراسة الجديدة وسيلة واعدة لتحديد الجسيمات الموجودة في زخات الهواء، وبالتالي الأشعة الكونية.

ونشر بحث الفريق في مجلة التقارير العلمية.

مصادر:
– التقارير العلمية

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

يمكن استخدام الغبار القمري لإنشاء طرق معبدة ومنصات هبوط على القمر

أكتوبر 16، 2023 مامفو بريشيا
علوم

تحويل مياه الصرف الصحي إلى مواد كيميائية قيمة باستخدام ضوء الشمس

أكتوبر 16، 2023 روبرت أندرو
علوم

هل النباتات واعية؟ دراسة جديدة تتحدى فكرة "الأشجار الأم"

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

يمكن استخدام الغبار القمري لإنشاء طرق معبدة ومنصات هبوط على القمر

أكتوبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

تحويل مياه الصرف الصحي إلى مواد كيميائية قيمة باستخدام ضوء الشمس

أكتوبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

هل النباتات واعية؟ دراسة جديدة تتحدى فكرة "الأشجار الأم"

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

اكتشاف متعة الصخور: منظور غير رياضي

أكتوبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات