يستخدم علماء الفلك زخات الجسيمات لدراسة الأشعة الكونية

طور علماء الفلك طريقة جديدة لدراسة الأشعة الكونية التي تقصف الأرض باستمرار من الفضاء. ومن الصعب إرجاع هذه الجسيمات المشحونة إلى مصدرها بسبب الانحرافات الناجمة عن المجالات المغناطيسية في الفضاء. ولا تزال مصادر الأشعة الكونية، التي تقع خارج النظام الشمسي، لغزا. وتشمل المشتبه بهم المحتملون المستعرات الأعظم، والنوى المجرية النشطة، وانفجارات أشعة جاما، والمادة المظلمة، ولكن لم يتم العثور على أدلة قاطعة بعد.

ومع ذلك، فقد وجد العلماء طريقة لتحليل وابل من الجسيمات الثانوية التي تنشأ عندما تتفاعل الأشعة الكونية مع الغلاف الجوي للأرض. تحدث هذه "الزخات الهوائية الواسعة" عندما تصطدم الجسيمات الكونية المشحونة بالجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي وتنتج سلسلة من الجسيمات الثانوية التي تهطل على سطح الأرض.

وفي دراسة حديثة، استخدم الباحثون ملاحظات دقيقة لزخات الهواء الواسعة التي تم التقاطها باستخدام تلسكوب سوبارو في هاواي للحصول على نظرة ثاقبة لهذه الجسيمات والأشعة الكونية التي تسببها. وقاموا بتحليل آلاف الصور الملتقطة بين عامي 2014 و2020، وحددوا 13 صورة تحتوي على زخات هوائية واسعة النطاق. كشفت هذه الصور عن عدد أكبر من المتوقع من مسارات الجسيمات، مما قد يوفر دليلاً لكشف لغز الأشعة الكونية.

يعتقد فريق البحث أن طريقتهم لديها القدرة على تحديد طبيعة الجزيئات الفردية في زخات الهواء الواسعة، مما قد يساهم في فهم الأشعة الكونية بشكل أفضل. ومن خلال دمج هذا النهج مع الأساليب التقليدية، يأمل علماء الفلك في الكشف عن المكونات الجزيئية للزخات الهوائية والحصول على مزيد من الأفكار حول أصول الأشعة الكونية.

ويشتبه العلماء في أن الأشعة الكونية تتكون أساسًا من البروتونات (90%)، ونواة الهيليوم (9%)، وجسيمات أخرى مثل الإلكترونات والنوى الذرية الثقيلة. توفر هذه الدراسة الجديدة وسيلة واعدة لتحديد الجسيمات الموجودة في زخات الهواء، وبالتالي الأشعة الكونية.

ونشر بحث الفريق في مجلة التقارير العلمية.

مصادر:

– التقارير العلمية