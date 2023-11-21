معادلة جديدة تتنبأ بالموجات المارقة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليل السببي

حقق علماء من جامعة كوبنهاجن المرموقة اكتشافًا رائدًا في التنبؤ بالأمواج المارقة، تلك الظواهر المحيطية الكبيرة والمدمرة بشكل غير عادي. ومن خلال استخدام مزيج فريد من الذكاء الاصطناعي (AI) والتحليل السببي، طور هؤلاء الباحثون معادلة رياضية ثورية يمكنها التنبؤ بدقة بالموجات المارقة.

وعلى عكس النماذج التقليدية، التي تعتمد على التقنيات الإحصائية، قام الفريق بدمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاشتقاق معادلتهم. ولتدريب نظام الذكاء الاصطناعي، يقومون بإدخال كميات هائلة من البيانات حول أمواج المحيط التي تم جمعها من شبكة من العوامات الموجودة في 158 موقعًا حول العالم. قامت هذه العوامات بجمع البيانات بلا كلل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمدة 24 عام، حيث قامت بتجميع المعلومات حول أكثر من مليار موجة.

سمح الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحليل السببي للعلماء بكشف العلاقات المعقدة بين السبب والنتيجة المتأصلة في تكوين الموجات المارقة، مما أدى إلى تطوير هذه المعادلة الجديدة. في حين أن النماذج الإحصائية التقليدية غالبا ما تكافح من أجل تفسير الديناميكيات المعقدة التي تنطوي عليها مثل هذه الظواهر، فإن النهج المدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر فهما أكثر دقة ودقة.

وهذا الاختراق له آثار كبيرة على السلامة البحرية وكذلك الصناعات التي تعتمد على محيطاتنا، مثل الشحن والطاقة البحرية وصيد الأسماك. ومن خلال التنبؤ الدقيق بالأمواج المارقة، يمكن للسفن والبنية التحتية تجنب العواقب الكارثية، وحماية الأرواح والموارد.

ويتوقع فريق البحث أن معادلتهم ستعزز كفاءة وموثوقية أنظمة الإنذار المبكر الحالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يفتح آفاقًا لمزيد من استكشاف الموجات المارقة والآليات الأساسية المسؤولة عن حدوثها. ومع تعمق فهمنا لهذه الموجات العملاقة، يمكننا تطوير استراتيجيات تخفيف محسنة وحماية المناطق الساحلية المعرضة للخطر والمنشآت البحرية بشكل أفضل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الموجات المارقة؟

ج: الأمواج المارقة هي أمواج محيطية كبيرة وقوية بشكل غير طبيعي وتشكل تهديدًا كبيرًا للسفن والبنية التحتية البحرية.

س: كيف توقع العلماء الموجات المارقة؟

ج: استخدم الباحثون مزيجًا من الذكاء الاصطناعي (AI) والتحليل السببي لتطوير معادلة رياضية تتنبأ بدقة بالموجات المارقة.

س: ما أهمية هذا الاكتشاف؟

ج: إن التنبؤ الدقيق بالأمواج المارقة يمكن أن يعزز السلامة البحرية ويفيد الصناعات التي تعتمد على الأنشطة المحيطية مثل الشحن والطاقة البحرية وصيد الأسماك.

س: كيف قام العلماء بجمع البيانات؟

ج: قام العلماء بجمع بيانات حول أمواج المحيط باستخدام شبكة من العوامات المتمركزة في 158 موقعًا حول العالم، وجمعوا المعلومات لأكثر من 700 عام.