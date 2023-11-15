أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تولد أغاني الطيور الاصطناعية لتعزيز المراقبة البيئية

قام باحثون في جامعة مونكتون بكندا بتطوير أداة ذكاء اصطناعي رائدة للتعلم العميق تسمى ECOGEN والتي لديها القدرة على توليد أصوات الطيور النابضة بالحياة. الهدف من هذه التكنولوجيا المبتكرة هو تحسين عينات أنواع الطيور الممثلة تمثيلا ناقصا وتحسين دقة أدوات تحديد هوية الطيور المستخدمة في المراقبة البيئية.

أصبح الآن التعرف على أنواع الطيور من خلال أغانيها أسهل من أي وقت مضى، وذلك بفضل وفرة تطبيقات الهاتف والبرامج المتاحة لكل من علماء البيئة والجمهور. ومع ذلك، ينشأ تحدي كبير عندما يواجه برنامج تحديد الهوية نوعًا من الطيور لم يسمع به من قبل أو لديه تسجيلات محدودة للرجوع إليها. ويشكل هذا مشكلة بالنسبة لعلماء البيئة والمدافعين عن البيئة الذين يراقبون الأنواع النادرة.

ولمواجهة هذا التحدي، أنشأ الباحثون ECOGEN، وهي أداة ذكاء اصطناعي تولد أصوات العصافير الاصطناعية. ومن خلال دمج هذه العينات الاصطناعية في أدوات التعرف الصوتي، والتي غالبًا ما تحتوي على المزيد من البيانات حول الأنواع الشائعة، وجد الباحثون أن دقة تصنيف أغاني الطيور تحسنت بمعدل 12%. تم نشر فعالية ECOGEN في المجلة العلمية Methods in Ecology and Evolution.

يوضح الدكتور نيكولاس ليكومت، أحد الباحثين الرئيسيين، أن الحاجة إلى أدوات آلية، مثل المراقبة الصوتية، لها أهمية قصوى في تتبع التحولات في التنوع البيولوجي بسبب التغيرات العالمية في أعداد الحيوانات. ومع ذلك، تفتقر نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية إلى مكتبات مرجعية شاملة. يسد ECOGEN هذه الفجوة من خلال إنشاء أمثلة جديدة لأصوات الطيور التي تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي. وهذا يعني أنه بالنسبة للأنواع ذات التسجيلات البرية المحدودة، مثل الطيور النادرة أو المراوغة أو الحساسة، يمكن توسيع المكتبة الصوتية دون مزيد من التعطيل للحيوانات أو العمل الميداني الإضافي.

وبصرف النظر عن تطبيقه الأساسي في الحفاظ على الطيور، فإن ECOGEN له أيضًا استخدامات محتملة في الحفاظ على أنواع الحيوانات الأخرى المهددة بالانقراض، مثل الثدييات والأسماك (نعم، يمكنها إصدار أصوات أيضًا!) والحشرات والبرمائيات. إن تعدد استخدامات الأداة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليها، باعتبارها برنامجًا مفتوح المصدر يمكن تشغيله على أجهزة الكمبيوتر الأساسية، يجعلها رصيدًا قيمًا للأبحاث البيئية.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تعمل ECOGEN على تحسين أدوات التعرف على الطيور؟

ج: يُصدر ECOGEN أصوات عصافير نابضة بالحياة لتعزيز عينات أنواع الطيور الممثلة تمثيلاً ناقصًا، مما يحسن دقة أدوات تحديد هوية الطيور المستخدمة في المراقبة البيئية.

س: ما هي الفائدة المحتملة من ECOGEN؟

ج: يمكن أن تساهم ECOGEN في الحفاظ على أنواع الطيور المهددة بالانقراض وتقديم رؤى قيمة حول أصواتها وسلوكياتها وتفضيلاتها في الموائل.

س: هل يمكن استخدام ECOGEN لأنواع أخرى غير الطيور؟

ج: بينما تم تطوير ECOGEN للطيور، يعتقد الباحثون أنه يمكن تطبيقه على الثدييات والأسماك والحشرات والبرمائيات أيضًا.

س: كيف يعمل إكوجين؟

ج: يقوم ECOGEN بتحويل التسجيلات الحقيقية لأغاني الطيور إلى مخططات طيفية، ويولد صورًا جديدة للذكاء الاصطناعي من هذه المخططات الطيفية لزيادة مجموعة البيانات الخاصة بالأنواع النادرة، ثم يحولها مرة أخرى إلى صوت لتدريب معرفات أصوات الطيور.