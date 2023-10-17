يستخدم العلماء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحديد المستعرات الأعظم في الوقت الفعلي

نجح فريق من العلماء وعلماء الفلك من جامعات مختلفة، بما في ذلك جامعة نورث وسترن وجامعة التكنولوجيا في كاليفورنيا، في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي لتحديد وتصنيف المستعر الأعظم عند حدوثه. ويهدف المشروع، المعروف باسم برنامج Bright Transient Survey (BTS)، إلى أتمتة عملية التمييز بين النجوم المتفجرة والأحداث السماوية الأخرى، مما يوفر في النهاية للباحثين مزيدًا من الوقت للتحليل.

قام الفريق الذي يقف وراء BTSbot بتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي من خلال تدريبه بأكثر من 1.4 مليون صورة تاريخية، بما في ذلك عينات من المستعرات الأعظم المؤكدة والنجوم المتوهجة والنجوم المتغيرة الدورية والمجرات المشتعلة. ومن خلال تغذية الخوارزمية بمجموعة البيانات الشاملة ودمجها في بوابة المراقبة، يمكن للعلماء الآن بسهولة تحديد الإجراءات التي يقوم بها النموذج.

وفي حين واجه المشروع عقبات مثل فحص الصور ومراقبة جودة البيانات، فإن الاستخدام الناجح للذكاء الاصطناعي في تحديد المستعرات الأعظم في الوقت الفعلي يُظهر إمكانية زيادة الكفاءة في البحوث الفلكية. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن التحيزات المحتملة وتحيزات الاختيار التي قد تؤثر على دقة نماذج الذكاء الاصطناعي في تحديد الأجرام السماوية في المجرات الأخرى.

أصبح تطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مختلف المجالات، بما في ذلك علم الفلك، منتشرًا بشكل متزايد. وعلى الرغم من التقدم الواعد، فقد حث الخبراء على توخي الحذر، وشددوا على ضرورة معالجة التحيزات المحتملة والمخاوف الأخلاقية المرتبطة بالتكنولوجيا.

المصدر: جامعة نورث وسترن، فك التشفير

التعاريف:

المستعر الأعظم: انفجار نجم يطلق كميات هائلة من الطاقة، تتفوق على مجرة ​​بأكملها لفترة وجيزة، ويحدث عندما يستنفد النجم وقوده النووي.

الذكاء الاصطناعي (AI): قدرة الآلات على تقليد السلوك البشري الذكي وأداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري، مثل التعرف على الأنماط واتخاذ القرار.

التعلم الآلي: تطبيق للذكاء الاصطناعي يمكّن الآلات من التعلم من المهام وتحسينها دون أن تتم برمجتها بشكل صريح، وذلك باستخدام الخوارزميات والنماذج الإحصائية لتحليل وتفسير كميات هائلة من البيانات.

روبوت Bright Transient Survey (BTS): مشروع يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحديد وتصنيف المستعرات الأعظم في الوقت الفعلي، بهدف أتمتة عملية التمييز بين النجوم المتفجرة والأحداث السماوية الأخرى.

مصادر:

جامعة نورث وسترن

فك تشفير