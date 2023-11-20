يُظهر نظام الذكاء الاصطناعي ميزات تشبه الدماغ من خلال القيود المادية

نجح العلماء في جامعة كامبريدج في تطوير نظام ذكاء اصطناعي (AI) يُظهر ميزات تشبه الدماغ من خلال فرض قيود مادية عليه، على غرار القيود التي يعمل الدماغ البشري داخلها. هذا الإنجاز لديه القدرة على المساهمة في فهمنا للاختلافات الدماغية بين الأفراد وعلاقتهم بقضايا الصحة المعرفية أو العقلية. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون النتائج ذات أهمية كبيرة لمجتمع الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تطوير أنظمة أكثر كفاءة، خاصة في المواقف التي توجد فيها قيود مادية.

قام الفريق، بقيادة جاشا أشتربيرج وجون دنكان من وحدة علوم الإدراك والدماغ بمجلس البحوث الطبية (MRC CBSU) في جامعة كامبريدج، ببناء نظام الذكاء الاصطناعي باستخدام الشبكات العصبية المتكررة المدمجة مكانيًا (seRNNs). وفي إحدى التجارب، قام الفريق بتدريب النظام على حل مهمة التنقل في المتاهة عن طريق وضع قيود مادية على العقد الحسابية، ومحاكاة تنظيم الخلايا العصبية في الدماغ البشري.

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Machine Intelligence، حيث أفاد الباحثون أن نظامهم كان قادرًا على تطوير خصائص وتكتيكات معينة تمت ملاحظتها في أدمغة بشرية حقيقية. ومن الجدير بالذكر أنه استجابة للقيود المادية، بدأ نظام الذكاء الاصطناعي في تطوير المحاور، وهي عقد ذات اتصال عالي يسهل تدفق المعلومات عبر الشبكة. تسلط هذه النتائج الضوء على قدرة النظام على التكيف وإيجاد حلول فعالة ضمن القيود المحددة.

تؤكد الدراسة على أهمية النظر في بنية الدماغ ووظيفته في النماذج الحسابية. ومن خلال دمج القيود المادية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة لمبادئ التحسين التي تحكم تنظيم الدماغ ووظائفه وكفاءة الطاقة. يمهد هذا البحث الطريق لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً تحاكي بشكل أفضل تعقيد الدماغ البشري.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا فعل الباحثون لإنشاء ميزات تشبه الدماغ في نظام الذكاء الاصطناعي؟

ج: لقد وضع الباحثون قيودًا مادية على العقد الحسابية لنظام الذكاء الاصطناعي، على غرار الحدود التي تعانيها الخلايا العصبية في الدماغ البشري.

س: كيف استجاب نظام الذكاء الاصطناعي للقيود المادية؟

ج: قام النظام بتطوير محاور - وهي عقد متصلة بشكل كبير تعمل كقنوات لتدفق المعلومات عبر الشبكة - للتغلب على القيود بشكل فعال.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لهذا البحث؟

ج: النتائج لها آثار على فهم اختلافات الدماغ بين الأفراد ويمكن أن تساهم في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة في المواقف ذات القيود المادية.

س: ماذا استنتج الباحثون من دراستهم؟

ج: أظهرت الدراسة أن دمج القيود المادية في أنظمة الذكاء الاصطناعي يسمح بتطوير ميزات تشبه الدماغ ويقدم رؤى لتحسين تنظيم الشبكة ووظائفها وكفاءة الطاقة.