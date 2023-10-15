تم اكتشاف أول مستعر أعظم مؤكد ومشترك باستخدام الذكاء الاصطناعي

وصل علماء الفيزياء الفلكية إلى مرحلة مهمة في استكشافهم للكون باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لاكتشاف وتأكيد أول مستعر أعظم، مصنف ومشاركته مع المجتمع الفلكي. تقليديًا، يتضمن البحث عن المستعرات الأعظم مزيجًا من التلسكوبات الآلية والتحليل البشري. ومع ذلك، أثبتت أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تسمى BTSbot قدرتها على إزالة البشر من عملية البحث والاكتشاف بأكملها.

تحدث المستعرات الأعظم عندما يصل النجم إلى نهاية حياته وينفجر، باعثًا انفجارًا رائعًا من الضوء. ويؤكد نظام BTSbot وجود المستعر الأعظم من خلال جمع وتقييم طيفه، والذي يكشف عن العناصر الموجودة في الانفجار.

BTSbot عبارة عن خوارزمية للتعلم الآلي تم تدريبها باستخدام أكثر من 1.4 مليون صورة تاريخية من 16,000 مصدر فلكي. ومن خلال أتمتة البحث عن المستعرات العظمى الجديدة، يلغي نظام الذكاء الاصطناعي احتمال حدوث أخطاء بشرية ويتيح لعلماء الفلك تحليل الملاحظات وتطوير فرضيات جديدة تتعلق بالانفجارات الكونية.

يمثل الاستخدام الناجح لـ BTSbot خطوة مهمة إلى الأمام في مجال الفيزياء الفلكية. فهو يسمح بعزل أنواع فرعية محددة من الانفجارات النجمية، مما يوفر للباحثين المزيد من الوقت لتحليل ملاحظاتهم والحصول على نظرة ثاقبة لدورات حياة النجوم وأصل العناصر التي أنشأتها المستعرات الأعظم، مثل الكربون والحديد والذهب.

ولاختبار كفاءة BTSbot، قام علماء الفلك بفحص مرشح المستعر الأعظم المكتشف حديثًا والمسمى SN2023tyk. تم اكتشافه في البداية بواسطة المرصد الآلي ZTF في 3 أكتوبر 2023، وقام BTSbot بتحليل البيانات في الوقت الفعلي وأكد المستعر الأعظم في 5 أكتوبر 2023. ثم حصلت آلة التلسكوب الآلي SED على طيف المصدر، والذي تم إرساله لاحقًا إلى SNIascore التابع لـ Caltech لمزيد من المعلومات. تحليل. وبعد التأكد من أن SN2023tyk كان مستعرًا أعظم من النوع Ia (انفجار قزم أبيض في نظام نجمي ثنائي)، شارك النظام الآلي هذا الاكتشاف مع المجتمع الفلكي في 7 أكتوبر 2023.

يوضح هذا الإنجاز الرائد، بقيادة جامعة نورث وسترن، إمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في مجال الفيزياء الفلكية وتوسيع فهمنا للكون.

مصادر:

– “الذكاء الاصطناعي يتيح أول اكتشاف مؤكد لمستعر أعظم جديد” – أ ف ب/ بهروز ميهري