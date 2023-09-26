يتنبأ الذكاء الاصطناعي بانخفاض درجة حرارة سطح البحر أثناء الأعاصير الاستوائية

تكشف دراسة جديدة نُشرت في Geophysical Research Letters كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) للتنبؤ بآثار الأعاصير المدارية على درجات حرارة سطح البحر. الأعاصير المدارية، والتي تشمل العواصف الاستوائية والأعاصير، هي أحداث مناخية شديدة تتميز بانخفاض الضغط الجوي والرياح العاتية والأمطار الغزيرة. وهي تتشكل فوق المحيطات الاستوائية الدافئة ويمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على النظم البيئية البحرية.

واستخدم الباحثون طريقة الغابات العشوائية القائمة على التعلم الآلي لنمذجة تأثيرات الأعاصير المدارية على درجات حرارة سطح البحر في شمال غرب المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطًا لهذه العواصف. تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات من فترة 20 عامًا و12 خاصية للأعاصير المدارية وظروف ما قبل العاصفة.

ووجدت الدراسة أن شدة الأعاصير وسرعة انتقالها وحجمها وعمق الطبقة المختلطة ودرجة حرارة سطح البحر كان لها التأثير الأكبر على أنماط درجة حرارة السطح اللاحقة التي لوحظت في المحيط. وتنبأ نموذج الذكاء الاصطناعي بدقة بانخفاض درجات حرارة سطح البحر في اليومين السابقين للحدث، وتكثيفه أثناء مرور الإعصار، وبلغ ذروته في اليوم التالي للحدث.

امتد تأثير التبريد إلى ما هو أبعد من المسار المباشر للإعصار ووجد أنه على بعد 50 كيلومترًا على يمين مسار العاصفة. وبدأت المحيطات في العودة إلى ظروفها الطبيعية في غضون أيام، ولكنها استغرقت ما يصل إلى 14 يومًا للتعافي الكامل. وأظهر نموذج الذكاء الاصطناعي ارتباطاً جيداً بالبيانات الحقيقية، مما يشير إلى قدرته على التنبؤ بأحداث الأعاصير المدارية المستقبلية وتأثيراتها على النظم البيئية البحرية.

يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول ديناميكيات الأعاصير المدارية وتأثيراتها على النظم البيئية البحرية. ومن خلال فهم تأثيرات التبريد لهذه العواصف على درجات حرارة سطح البحر، يمكن للعلماء تقييم التأثير على المنتجين الأساسيين مثل الطحالب، التي تلعب دورًا حاسمًا في الشبكات الغذائية البحرية بشكل أفضل. يتمتع نموذج الذكاء الاصطناعي بإمكانية تطبيقه على أحواض المحيطات الأخرى على مستوى العالم، مما يعزز فهمنا للأعاصير المدارية وعواقبها البيئية.

المصدر

– هونغ شينغ كوي وآخرون، التنبؤ باستجابات درجة حرارة سطح البحر الناجمة عن الأعاصير المدارية باستخدام التعلم الآلي، رسائل البحث الجيوفيزيائي (2023). دوى: 10.1029/2023GL104171