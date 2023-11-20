اكتشف كيميائي روبوت جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي كيفية إنتاج الأكسجين على المريخ

حقق روبوت كيميائي مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي، طوره علماء صينيون، اكتشافًا رائدًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على حياة الإنسان على كوكب المريخ. ومن خلال تحليل النيازك المريخية، حدد الكيميائي الآلي المواد التي يمكنها تحليل جزيئات الماء إلى أكسجين وهيدروجين. هذا الاكتشاف المهم، الذي نُشر في مجلة Nature Synthesis، يقربنا خطوة واحدة من إمكانية إنشاء مصنع للأكسجين على المريخ.

على عكس الباحثين البشريين الذين سيستغرقون ما يقرب من 2,000 عام للكشف عن هذا الإنجاز، أكمل الكيميائي الآلي ذو الذكاء الاصطناعي المهمة في أقل من 5 ساعات باستخدام مزيج من الأحماض والقلويات لإذابة وفصل مادة النيزك. تُظهر هذه العملية الفعالة ميزة الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

ويصف الدكتور جون جيانغ، مؤلف الدراسة الرئيسي من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، الكيميائي الآلي بأنه يمتلك “عقلًا كيميائيًا”. يقوم الكيميائي الآلي، المجهز بأداة تعتمد على الليزر تسمى Libs، بتحليل التركيب الكيميائي لخامات المريخ أولاً. ثم يستخدم محطة عمل مدمجة لاختبار المركب المعدني الناتج، وإرسال البيانات المجمعة إلى "دماغ" الذكاء الاصطناعي الحسابي للمعالجة.

أحد أبرز جوانب هذا الاكتشاف هو أن المادة المحفزة التي تم اختبارها أثبتت أنها تنتج الأكسجين بشكل ثابت عند درجة حرارة التجمد البالغة -37 درجة مئوية (-34.6 درجة فهرنهايت)، وهو متوسط ​​درجة الحرارة على المريخ. ومن خلال 15 ساعة فقط من التشعيع الشمسي، يمكن لكيميائي الذكاء الاصطناعي توليد تركيز كافٍ من الأكسجين لبقاء الإنسان على قيد الحياة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

كيف اكتشف الكيميائي الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي المواد التي يمكنها تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين؟

قام الكيميائي الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بفحص النيازك المريخية واستخدم مزيجًا من الأحماض والقلويات لإذابة وفصل مادة النيزك. ومن خلال هذه العملية، تم اكتشاف مركب كيميائي قادر على تحلل الماء الموجود في الرواسب الجليدية على المريخ.

كم من الوقت استغرق الكيميائي الآلي لإكمال المهمة؟

وتمكن الكيميائي الآلي من إكمال عملية تحلل الماء في أقل من 5 ساعات. وبالمقارنة، فإن الأمر سيستغرق من الباحث البشري ما يقرب من 2,000 سنة لتحقيق نفس النتيجة.

في أي درجة حرارة تم اختبار المادة المحفزة عندها؟

تم اختبار المادة المحفزة عند درجة حرارة تجميد تبلغ -37 درجة مئوية (-34.6 درجة فهرنهايت)، وهي متوسط ​​درجة الحرارة على المريخ.

هل يستطيع الكيميائي الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي إنتاج كمية كافية من الأكسجين لبقاء الإنسان على قيد الحياة؟

نعم، فمع 15 ساعة فقط من التشعيع الشمسي، يمكن لكيميائي الذكاء الاصطناعي توليد تركيز كافٍ من الأكسجين اللازم لبقاء الإنسان على قيد الحياة على المريخ.

مصادر:

– المقال الأصلي: [LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

- مقالة في المجلة: [توليف الطبيعة](https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)