تصنيف الأورام والتنبؤ بنتائج المرضى: دور العوامل اللاجينية في السرطان

طور باحثون من مركز جونسون الشامل للسرطان التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس نموذجًا للذكاء الاصطناعي (AI) يستخدم العوامل اللاجينية للتنبؤ بنجاح بنتائج المرضى عبر أنواع السرطان المتعددة. على عكس المقاييس التقليدية مثل درجة السرطان ومرحلته، يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي هذا بفحص أنماط التعبير الجيني للعوامل اللاجينية، والتي تؤثر على كيفية تشغيل الجينات أو إيقافها في الأورام.

تعرض الدراسة، التي نشرت في مجلة Communications Biology، إمكانية استخدام العوامل اللاجينية لتصنيف الأورام إلى مجموعات متميزة والتنبؤ بنتائج المرضى بشكل أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، يمهد هذا البحث الطريق لتطوير علاجات مستهدفة تنظم العوامل اللاجينية في علاج السرطان.

تلعب العوامل اللاجينية دورًا حاسمًا في الإصابة بالسرطان وتطوره، حيث تؤثر على حالة الكروماتين ومستويات العوامل المختلفة التي تحافظ على هذه الحالة. يمكن لعوامل مثل بروتينات الهيستون المعدلة ومجموعات الميثيل الإضافية على الحمض النووي أن تؤثر على نتائج السرطان. إن فهم هذه الاختلافات بين الأورام يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول سبب استجابة بعض المرضى بشكل مختلف للعلاجات وتجربة نتائج مختلفة.

للتحقيق في العلاقة بين الأنماط اللاجينية والنتائج السريرية، قام الباحثون بتحليل أنماط التعبير لـ 720 عاملاً لاجينيًا، وصنفوا الأورام من 24 نوعًا مختلفًا من السرطان إلى مجموعات متميزة. ووجدوا أنه بالنسبة لعشر حالات من السرطان، ارتبطت هذه المجموعات باختلافات كبيرة في نتائج المرضى، بما في ذلك البقاء على قيد الحياة بدون تقدم المرض، والبقاء على قيد الحياة بسبب مرض معين، والبقاء على قيد الحياة بشكل عام.

تميل المجموعات المرتبطة بالنتائج السيئة إلى أن تكون لديها مراحل أعلى من السرطان، أو أحجام أكبر للورم، أو مؤشرات انتشار أكثر خطورة. والجدير بالذكر أن الفعالية النذير للعامل اللاجيني تعتمد على النسيج الأصلي لنوع السرطان، حتى بين سرطانات الأطفال.

باستخدام مستويات التعبير عن هذه العوامل اللاجينية، قام الباحثون بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج المرضى على وجه التحديد لأنواع السرطان الخمسة التي أظهرت اختلافات كبيرة في قياسات البقاء على قيد الحياة. نجح النموذج في تقسيم المرضى إلى مجموعتين - واحدة لديها فرص أكبر لتحقيق نتائج أفضل والأخرى لديها فرص أكبر لتحقيق نتائج أقل.

إن التداخل بين الجينات الحاسمة لنموذج الذكاء الاصطناعي وجينات التوقيع المحددة للمجموعة قد أثبت صحة النتائج. يقترح الباحثون أنه يمكن إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مماثلة تعتمد على العوامل اللاجينية لسرطانات الأطفال لفهم عملية صنع القرار في اختيار العلاج بشكل أفضل.

يوفر هذا البحث خارطة طريق لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم العوامل اللاجينية النذير المتاحة للجمهور، مما يوفر إمكانات مثيرة للتنبؤ بأهداف علاجية محددة في علاج السرطان.

أسئلة وأجوبة

ما هي العوامل اللاجينية؟

العوامل اللاجينية هي العوامل التي تؤثر على كيفية تشغيل الجينات أو إيقافها داخل الخلايا. أنها تلعب دورا حاسما في العمليات البيولوجية المختلفة، وقد تورطت في الأمراض، بما في ذلك السرطان.

كيف تؤثر العوامل اللاجينية على نتائج السرطان؟

يمكن أن تؤثر العوامل اللاجينية على حالة الكروماتين، ومجمع الحمض النووي والبروتينات التي تشكل الكروموسومات. يمكن أن تؤثر التعديلات على بروتينات الهيستون وقواعد الحمض النووي على التعبير الجيني والتأثير على نتائج السرطان. يمكن أن يساعد فهم هذه العوامل في تفسير سبب استجابة بعض المرضى بشكل مختلف للعلاجات وتجربة نتائج مختلفة.

ما أهمية هذا البحث؟

يوضح هذا البحث إمكانية استخدام العوامل اللاجينية للتنبؤ بنتائج المرضى عبر أنواع السرطان المتعددة وتصنيف الأورام إلى مجموعات متميزة. فهو يوفر نظرة ثاقبة لدور علم الوراثة اللاجينية في تطور السرطان ويفتح السبل لتطوير علاجات مستهدفة تنظم العوامل اللاجينية.

(المصدر: مركز جونسون الشامل للسرطان التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس – www.uclahealth.org)