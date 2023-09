تم تطوير طريقة جديدة لتمييز الحياة القديمة عن الأصول اللاأحيائية باستخدام الذكاء الاصطناعي

By

قام فريق من العلماء من مختبر الأرض والكواكب في معهد كارنيجي للعلوم في واشنطن العاصمة، بتطوير طريقة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) يمكنها التمييز بدقة بين العينات البيولوجية الحديثة والقديمة وتلك ذات الأصل غير الحيوي. شارك الفريق، بقيادة جيم كليفز، النتائج التي توصلوا إليها في مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).

وشدد كليفز على أهمية أبحاثهم، مشيرًا إلى أن البحث عن حياة خارج كوكب الأرض لا يزال أحد أكثر المساعي إثارة في العلوم الحديثة. وسلط الضوء على ثلاث نقاط رئيسية من دراستهم. أولاً، تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى وجود اختلافات جوهرية على مستوى الكيمياء الحيوية بين الكائنات الحية والكيمياء العضوية اللاأحيائية.

ثانيًا، يقترحون إمكانية تطبيق طريقتهم الجديدة لتقييم ما إذا كانت العينات المأخوذة من المريخ والأرض القديمة على قيد الحياة أم لا. تفتح هذه الرؤية إمكانيات جديدة لفهمنا لتاريخ الحياة على الكواكب الأخرى وكواكبنا.

علاوة على ذلك، أشار كليفز إلى أن طريقتهم القائمة على الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على التمييز بين المحيطات الحيوية البديلة عن تلك الموجودة على الأرض. يمكن أن يكون لهذا الاختراق آثار كبيرة على بعثات علم الأحياء الفلكي المستقبلية، لأنه سيسمح للعلماء بالتمييز بين أشكال الحياة خارج كوكب الأرض وتلك الموجودة على كوكبنا.

وبينما حقق فريق البحث معدل دقة مثير للإعجاب يصل إلى 90%، فإن المزيد من التقدم والتحسينات في خوارزمية الذكاء الاصطناعي قد تزيد من هذه الدقة بشكل أكبر. يوفر تطوير هذه الطريقة الجديدة أدوات ورؤى قيمة لمجال علم الأحياء الفلكي والبحث عن الحياة خارج الأرض.

المصادر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، مختبر الأرض والكواكب، معهد كارنيجي للعلوم، واشنطن العاصمة.