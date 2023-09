طريقة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف علامات الحياة على المريخ والكواكب الأخرى

By

طور العلماء طريقة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف علامات الحياة الماضية أو الحالية على المريخ والكواكب الأخرى. وتستخدم الطريقة، الموضحة في مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences"، الذكاء الاصطناعي للتمييز بين العينات البيولوجية الحديثة والقديمة والعينات ذات الأصل غير الحيوي بمعدل دقة يصل إلى 90 بالمائة.

وقد سلط المؤلف الرئيسي جيم كليفز، من مختبر الأرض والكواكب في معهد كارنيجي للعلوم في واشنطن العاصمة، الضوء على أهمية هذا البحث. وذكر أن النتائج لها ثلاثة آثار رئيسية. أولاً، تختلف الكيمياء الحيوية عن الكيمياء العضوية اللاأحيائية على المستوى الأساسي. ثانيًا، من خلال دراسة عينات من المريخ والأرض القديمة، يمكننا تحديد ما إذا كانوا على قيد الحياة من قبل. أخيرًا، تتمتع هذه الطريقة بالقدرة على التمييز بين المحيط الحيوي البديل والمحيط الحيوي للأرض، مما قد يكون له آثار كبيرة على مهام علم الأحياء الفلكي المستقبلية.

وعلى عكس الطرق التقليدية التي تعتمد على تحديد جزيئات أو مركبات معينة، أثبت الباحثون أن الذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف الاختلافات الدقيقة في الأنماط الجزيئية للعينة. استخدموا التحليل اللوني للغاز بالانحلال الحراري لفصل الأجزاء المكونة وتحديدها، متبوعًا بقياس الطيف الكتلي لتحديد الأوزان الجزيئية. تم تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات من التحليلات الجزيئية لـ 134 عينة معروفة غنية بالكربون اللاأحيائي أو الحيوي.

نجح الذكاء الاصطناعي في التعرف على عينات مصدرها كائنات حية مثل الأصداف والأسنان والعظام والحشرات وأوراق الشجر والأرز وشعر الإنسان والخلايا المحفوظة في الصخور الدقيقة الحبيبات. كما ميزت بين بقايا الحياة القديمة التي تغيرت بفعل العمليات الجيولوجية (مثل الفحم والنفط والعنبر والحفريات الغنية بالكربون) والعينات ذات الأصول غير الحيوية، مثل المواد الكيميائية المختبرية والنيازك الغنية بالكربون.

في الماضي، كان من الصعب تحديد أصول العديد من العينات القديمة الحاملة للكربون، لأن الجزيئات العضوية، سواء كانت حيوية أو غير حيوية، تميل إلى التحلل بمرور الوقت. ومع ذلك، باستخدام هذه الطريقة الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تم اكتشاف علامات بيولوجية في بعض الحالات تم الحفاظ عليها لمئات الملايين من السنين.

وأكد الدكتور روبرت هازن، من المختبر أيضًا، أن هذه النتائج تفتح إمكانية العثور على أشكال حياة من كواكب أو محيطات حيوية أخرى، حتى لو كانت مختلفة تمامًا عن الحياة كما نعرفها على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم اكتشاف علامات الحياة في مكان آخر، فيمكن أن تساعد هذه الطريقة في تحديد ما إذا كانت الحياة على الأرض والكواكب الأخرى لها أصل مشترك أو مختلف.

يمثل هذا البحث تقدمًا كبيرًا في مجال علم الأحياء الفلكي ويوفر إمكانيات جديدة ومثيرة للمهام المستقبلية لاستكشاف وجود الحياة خارج الأرض.

مصادر:

- مقالة في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" (PNAS).