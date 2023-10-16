الذكاء الاصطناعي يكتشف ويصنف المستعرات الأعظم

يمكن أن يحدث اختراق جديد في الذكاء الاصطناعي (AI) ثورة في الطريقة التي نكتشف بها وندرس المستعرات الأعظم. نجح روبوت المسح العابر الساطع (BTSbot)، وهو خوارزمية آلية للتعلم الآلي، في اكتشاف وتحديد وتصنيف أول مستعر أعظم له دون تدخل بشري. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تسريع عملية تحليل المستعرات الأعظم بشكل كبير ويسمح لعلماء الفلك بالتركيز أكثر على فهم أصول هذه الانفجارات الكونية.

حاليًا، يعتمد اكتشاف وتصنيف المستعرات الأعظم على مزيج من علماء الفلك البشريين وأجهزة الكمبيوتر. ومع ذلك، فإن برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد هذا يمكن أن يلغي الحاجة إلى المشاركة البشرية. على مدى السنوات الست الماضية، أمضى علماء الفلك ما يقرب من 2,200 ساعة في فحص وتصنيف المستعرات الأعظم بصريًا. من خلال أتمتة هذه العملية، يوفر BTSbot المزيد من الوقت للباحثين لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء هذه الأحداث النجمية القوية.

يعتقد الفريق الذي يقف وراء BTSbot، بقيادة البروفيسور آدم ميلر من جامعة نورث وسترن، أن هذا الاختراق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام. ولم يكتف البرنامج بالكشف عن المستعر الأعظم والتعرف عليه فحسب، بل تواصل أيضًا مع تلسكوب آخر لتأكيد الاكتشاف. مع استمرار خوارزميات الذكاء الاصطناعي في التحسن، ستكون قادرة على عزل أنواع فرعية محددة من المستعرات الأعظم، مما يزيد من توسيع معرفتنا بهذه الظواهر.

تحدث المستعرات الأعظم عندما تستنفد النجوم المحتضرة وقودها النووي وتتعرض لانفجار كارثي. يمكن أن تكون هذه الأحداث مشرقة جدًا لدرجة أنها تتفوق على كل النجوم في مجرتها. ومع ذلك، فإن اكتشاف المستعرات الأعظم يعد مهمة صعبة لأنها نادرة نسبيًا ويمكن تفويتها بسهولة. تقوم التلسكوبات الروبوتية حاليًا بمسح السماء بحثًا عن أجسام عابرة لم تكن موجودة في الصور السابقة، والتي قد تشير إلى وجود مستعر أعظم.

لتدريب الذكاء الاصطناعي، تم تعريض BTSbot لأكثر من 1.4 مليون صورة تاريخية للأحداث السماوية، بما في ذلك المستعرات الأعظم والظواهر المتفجرة الأخرى. مكّن هذا التدريب البرنامج من التحديد الدقيق للمستعر الأعظم الذي تم رصده حديثًا، والمعروف باسم SN2023tyk. لم يحدد الذكاء الاصطناعي موقع المستعر الأعظم فحسب، بل قام أيضًا بجمع طيفه، وهو أمر بالغ الأهمية لتأكيد تصنيفه.

يثبت التعاون الناجح بين BTSbot وعلماء الفلك أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي ندرس بها المستعرات الأعظم. ومن خلال أتمتة عملية الكشف والتصنيف، يمكن للباحثين قضاء المزيد من الوقت في تحليل الكم الهائل من البيانات التي تم جمعها وتطوير فرضيات جديدة لتفسير هذه الانفجارات الكونية.

مصادر:

- مصدر المقال: تحركوا يا علماء الفلك البشر! من الممكن أن يقوم الذكاء الاصطناعي (AI) قريبًا بصيد المستعرات الأعظم نيابةً عنك.

- تعريفات:

- المستعر الأعظم: انفجار قوي يحدث في نهاية دورة حياة النجم.

– الذكاء الاصطناعي (AI): تطوير أنظمة الكمبيوتر التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري.

– جسم عابر: جسم فلكي يظهر ويختفي خلال فترة قصيرة نسبياً.

– الطيف: نطاق الألوان أو الأطوال الموجية للضوء المنبعثة أو الممتصة من جسم ما.