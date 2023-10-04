الذكاء الاصطناعي وعلم الفلك: تعزيز الاستكشاف والاكتشافات

يُحدث الذكاء الاصطناعي (AI) ثورة في مجال علم الفلك واستكشاف الفضاء، مما يمكّن العلماء من تحليل كميات هائلة من البيانات، وإجراء اكتشافات جديدة، والتعمق في أسرار الكون. تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي، وخاصة الشبكات العصبية، علماء الفلك في مجالات مختلفة، بما في ذلك معالجة البيانات، وتحسين الصور، وتصنيف الأجرام السماوية، وإزالة التداخل الجوي، وفهم المادة المظلمة والطاقة المظلمة، والتعامل مع مجموعات البيانات الضخمة.

تعد معالجة البيانات خطوة حاسمة في علم الفلك، حيث أن الصور الفلكية الأولية غالبًا ما تكون مليئة بالأخطاء والتشوهات والضوضاء. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي إزالة المعلومات غير ذات الصلة وتنظيف الصور، مما يجعلها قابلة للعرض ومناسبة للبحث العلمي. على سبيل المثال، أدت خوارزمية التعلم الآلي المطبقة على صورة الثقب الأسود الهائل في المجرة ميسييه 87 إلى تمثيل أكثر وضوحًا وتفصيلاً لبنيته.

يستخدم علماء الفلك أيضًا الشبكات العصبية لتصنيف المجرات تلقائيًا، وهي عملية أسرع وأقل عرضة للخطأ من التصنيف اليدوي. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في إزالة التداخل البصري الناجم عن الغلاف الجوي للأرض من الصور الملتقطة بواسطة التلسكوبات الأرضية.

يستخدم علماء الكونيات الذكاء الاصطناعي لكشف أسرار المادة المظلمة والطاقة المظلمة، والتي تشكل أكثر من 95% من محتويات الطاقة في الكون. ومن خلال تدريب الشبكات العصبية على عمليات محاكاة متطورة تعمل على تغيير خصائص هذه المواد المراوغة، يستطيع العلماء اكتشاف كيفية تأثيرها على الكون وتطوره مع مرور الوقت. الهدف هو السماح للذكاء الاصطناعي بتحليل الملاحظات الحقيقية وتقديم نظرة ثاقبة لطبيعة الكون.

نظرًا لأن المراصد تولد كميات هائلة من البيانات، يصبح الذكاء الاصطناعي أمرًا لا غنى عنه في التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة هذه وتحليلها. على سبيل المثال، سيجمع مرصد Vera C. Rubin القادم أكثر من 60 بيتابايت من البيانات الأولية على شكل صور عالية الدقة للسماء. وستكون خوارزميات التعلم الآلي حاسمة في غربلة هذه البيانات، وتحديد الأنماط، ووضع علامة على الكائنات التي يحتمل أن تكون مثيرة للاهتمام والتي تنحرف عن الأنماط الثابتة.

إن دمج الذكاء الاصطناعي في علم الفلك لديه القدرة على أن يؤدي إلى اكتشافات غير متوقعة وكشف الأسرار الخفية للكون. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكن لعلماء الفلك استكشاف الكون بكفاءة أكبر واكتساب فهم أعمق لتعقيداته.

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مصادر:

– Space.com: أسبوع الفضاء العالمي 2023: كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاكتشافات الفلكية

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