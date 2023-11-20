الكشف عن الموجات المارقة الغامضة: رؤى من الذكاء الاصطناعي وبيانات المحيطات

لقد ثبت أخيرًا أن الأمواج المارقة، التي كانت تعتبر منذ فترة طويلة أسطورة بحار، حقيقية ويمكن أن تكون مدمرة للغاية. في عام 1995، ضربت أول موجة مارقة تم قياسها على الإطلاق منصة النفط النرويجية دروبنر، مما قدم دليلاً علميًا على وجودها. ومنذ ذلك الحين، قام باحثون من جامعة كوبنهاغن وجامعة فيكتوريا بدراسة هذه الموجات الوحشية على نطاق واسع.

ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من ارتفاعات الأمواج وحالات البحر على مدى أكثر من 700 عام، اكتشف الباحثون نموذجًا رياضيًا يمكنه التنبؤ بحدوث الأمواج المارقة. هذه المعرفة المتقدمة لديها القدرة على تحسين تدابير السلامة في الشحن بشكل كبير.

وخلافا للاعتقادات السابقة بأن الموجات المارقة تشكلت نتيجة اندماج موجة مع أخرى، اكتشف الباحثون أن السبب الأكثر شيوعا هو ظاهرة تسمى "التراكب الخطي". يحدث هذا عندما يتقاطع نظامان موجيان فوق بعضهما البعض ويعزز كل منهما الآخر، مما يؤدي إلى إنشاء موجات هائلة. هذه المعرفة، المعروفة منذ قرون، مدعومة الآن بالبيانات التجريبية.

تعد الخوارزمية التي طورها الباحثون أداة قيمة لصناعة الشحن، التي تنقل ما يقرب من 50,000 سفينة شحن حول العالم. يمكن لشركات الشحن استخدام الخوارزمية لتقييم مخاطر مواجهة موجات مارقة خطيرة على طول الطرق المخطط لها. ومن خلال تحديد المجموعة "المثالية" من العوامل التي تزيد من المخاطر، يمكن اختيار طرق بديلة لتجنب المخاطر المحتملة.

والأهم من ذلك، أن خوارزمية الباحثين وأبحاثهم شفافة ومتاحة للجمهور. تتيح إمكانية الوصول هذه للسلطات العامة وخدمات الطقس والأطراف المهتمة الأخرى حساب احتمالية الموجات المارقة بشكل فعال.

لا تسلط الدراسة الضوء على قوة الذكاء الاصطناعي في كشف الظواهر المعقدة فحسب، بل تعرض أيضًا كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز فهمنا للأحداث الطبيعية. ومن خلال القدرة على التنبؤ بالأمواج المارقة، يمكن لشركات الشحن الاستعداد بشكل أفضل ومنع وقوع الحوادث الكارثية في البحر. يمثل البحث علامة فارقة في حماية الصناعة البحرية وحماية حياة البشر.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي الموجات المارقة؟

الموجات المارقة، والمعروفة أيضًا باسم الموجات الوحشية، هي موجات كبيرة للغاية ومدمرة يمكن أن تحدث في المحيط. فهي أعلى بكثير من الأمواج المحيطة بها ويمكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا للسفن والمنشآت البحرية.

كيف يتنبأ الباحثون بحدوث الموجات المارقة؟

باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من أكثر من مليار موجة، طور الباحثون نموذجًا رياضيًا يمكنه التنبؤ باحتمالية تكوين موجة مارقة. إنهم يأخذون في الاعتبار عوامل مختلفة مثل ارتفاع الأمواج وحالات البحر وأعماق المياه ومعلومات قياس الأعماق لتحديد خطر مواجهة موجة مارقة في مكان ووقت محددين.

ما هو السبب الرئيسي للموجات المارقة؟

وخلافًا للاعتقادات السابقة، فإن السبب الأكثر شيوعًا للموجات المارقة هو ظاهرة تسمى "التراكب الخطي". يحدث هذا عندما يتقاطع نظامان موجيان فوق بعضهما البعض ويعزز كل منهما الآخر، مما يؤدي إلى تكوين موجات كبيرة بشكل غير طبيعي.

كيف يمكن للخوارزمية أن تفيد صناعة الشحن؟

تسمح الخوارزمية التي طورها الباحثون لشركات الشحن بتقييم مخاطر مواجهة الأمواج المارقة على طول الطرق المخطط لها. ومن خلال تحديد مجموعة العوامل التي تزيد من المخاطر، يمكن اختيار طرق بديلة، مما يضمن رحلات بحرية أكثر أمانًا.

هل الخوارزمية والأبحاث متاحة للعامة؟

نعم، كل من الخوارزمية والأبحاث متاحة للجمهور. يمكن للسلطات العامة وخدمات الطقس والأطراف المعنية الأخرى الوصول إلى الخوارزمية واستخدامها لحساب احتمال مواجهة موجات مارقة في مواقع وفترات محددة. وتعزز هذه الشفافية التعاون والتقدم في مجال السلامة البحرية.