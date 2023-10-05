التنبؤ الجديد بالزلازل المعتمد على الذكاء الاصطناعي يظهر نتائج واعدة في التجارب

طور باحثون في جامعة تكساس في أوستن خوارزمية ذكاء اصطناعي نجحت في توقع 70% من الزلازل قبل أسبوع من حدوثها خلال تجربة استمرت 30 أسبوعًا في الصين. تم تدريب الذكاء الاصطناعي على تحديد الحالات الشاذة الإحصائية في البيانات الزلزالية في الوقت الفعلي من خلال مقارنتها بأحداث الزلازل السابقة. أنتجت تنبؤات أسبوعية تنبأت بدقة بحدوث 14 زلزالًا على بعد حوالي 200 ميل من مواقعها المقدرة وبالقوة المحسوبة. أخطأت الخوارزمية زلزالًا واحدًا وقدمت ثمانية تحذيرات كاذبة.

وفي حين أنه لم يتم بعد تحديد ما إذا كان هذا النهج سينجح في مواقع أخرى، فإن هذا البحث يعد بمثابة علامة بارزة في مجال التنبؤ بالزلازل باستخدام الذكاء الاصطناعي. يصف سيرجي فوميل، الأستاذ في مكتب الجيولوجيا الاقتصادية بجامعة تكساس وعضو فريق البحث، التنبؤ بالزلازل بأنه "الكأس المقدسة" ويؤكد أنه على الرغم من أن التنبؤات العالمية لا تزال بعيدة المنال، إلا أن هذا الإنجاز يوضح أن مشكلة التنبؤ بالزلازل التي تبدو مستحيلة هي قابلة للحل من حيث المبدأ.

حصل الذكاء الاصطناعي الذي طورته UT على المركز الأول من بين 600 تصميم آخر في مسابقة دولية أقيمت في الصين. يعترف المطور الرئيسي للذكاء الاصطناعي، يانغكانغ تشين، بأهمية الاستعداد للزلازل ويسلط الضوء على إمكانات تنبؤات الذكاء الاصطناعي في تقليل الخسائر الاقتصادية والبشرية وتعزيز الاستعداد العالمي للزلازل.

يمكن أن يُعزى نجاح الخوارزمية إلى نهج التعلم الآلي البسيط نسبيًا. تم تزويد الذكاء الاصطناعي بمجموعة من الميزات الإحصائية بناءً على فهم الفريق لفيزياء الزلازل وتم تدريبه على قاعدة بيانات مدتها خمس سنوات للتسجيلات الزلزالية. من خلال الاستماع إلى علامات الزلازل الوشيكة وسط أصوات الخلفية في الأرض، قام الذكاء الاصطناعي بإنشاء تنبؤاته.

الباحثون واثقون من أنه في المناطق التي تتمتع بشبكات قوية لتتبع الزلازل، مثل كاليفورنيا وإيطاليا واليابان واليونان وتركيا وتكساس، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين دقته وتنبؤاته الضيقة إلى مسافة بضع عشرات من الأميال. تتضمن الخطوة التالية اختبار الذكاء الاصطناعي في ولاية تكساس، التي تشهد معدلًا مرتفعًا من الزلازل الصغيرة والمتوسطة الحجم. تستضيف شبكة الزلازل التابعة للولاية، TexNet، 300 محطة زلزالية وأكثر من ست سنوات من السجلات المستمرة، مما يجعلها موقعًا مثاليًا للتحقق.

وفي النهاية، يهدف الباحثون إلى دمج نظام الذكاء الاصطناعي مع النماذج القائمة على الفيزياء لتطوير أداة تنبؤ عامة يمكن تطبيقها في جميع أنحاء العالم. ويعد هذا البحث خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.

المصدر: جامعة تكساس في أوستن