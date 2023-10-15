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أداة الذكاء الاصطناعي تكتشف وتصنف المستعرات الأعظم دون تدخل بشري

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 15، 2023
أداة الذكاء الاصطناعي تكتشف وتصنف المستعرات الأعظم دون تدخل بشري

لأول مرة على الإطلاق، تم اكتشاف مستعر أعظم وتأكيده وتصنيفه باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي فقط، دون الحاجة إلى تدخل بشري. تم تدريب الأداة، التي تسمى Bright Transient Survey Bot (BTSBot)، على مجموعة بيانات ضخمة تضم أكثر من 1.4 مليون صورة من 16,000 مصدر فلكي. هذا الاختراق في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تسريع اكتشاف المستعرات الأعظم الجديدة، وهي الموت الانفجاري للنجوم البعيدة.

تم اكتشاف المستعر الأعظم SN2023tyk، كما تم تسميته وفقًا للاصطلاح، باستخدام BTSBot. في السابق، كان علماء الفلك يقضون ساعات لا تحصى في فحص وتصنيف المستعرات الأعظم المحتملة بصريًا. ومن خلال تفويض هذه المهمة إلى الذكاء الاصطناعي، يمكن للعلماء توفير وقتهم للقيام بأنشطة بحثية مهمة أخرى. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التقدم إلى تبسيط دراسة المستعرات الأعظم على نطاق أوسع، مما يوفر فهمًا أعمق لتطور النجوم وإنشاء عناصر مثل الحديد والذهب والكربون من خلال انفجارات المستعرات الأعظم.

يوضح كبير العلماء آدم ميلر: "يمثل هذا خطوة مهمة إلى الأمام حيث أن المزيد من التحسين للنماذج سيسمح للروبوتات بعزل أنواع فرعية محددة من الانفجارات النجمية. وفي نهاية المطاف، فإن إزالة البشر من الحلقة يوفر المزيد من الوقت لفريق البحث لتحليل ملاحظاتهم وتطوير فرضيات جديدة لشرح أصل الانفجارات الكونية التي نلاحظها.

وقد لعب مرفق زويكي العابر، وهو مرصد آلي، دورًا حاسمًا في هذا الاكتشاف. من خلال مراقبة السماء بشكل مستمر بحثًا عن تغيرات في السطوع أو الموقع، أشارت المنشأة في البداية إلى مستعر أعظم محتمل في 3 أكتوبر. حدد BTSBot SN2023tyk في 5 أكتوبر، ثم اتصل بعد ذلك بتلسكوب آلي آخر في مرصد بالومار لجمع بيانات الطيف. تم التأكد من أن المستعر الأعظم هو مستعر أعظم من النوع Ia، ناتج عن الانهيار الكامل لقزم أبيض في نظام ثنائي. ثم تمت مشاركة هذا الاكتشاف مع المجتمع الفلكي الأوسع في 7 أكتوبر.

يمثل هذا الإنجاز الرائد في الكشف الآلي عن المستعرات الأعظم تقدمًا كبيرًا في الأبحاث الفلكية. وبمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكن للعلماء تسريع استكشافهم للكون واكتساب المزيد من الأفكار حول أسرار الكون.

مصادر:
- جامعة نورث وسترن
– مرفق زويكي العابر

By غابرييل بوتا

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