يعمل نظام الكشف عن المستعرات الأعظم بمساعدة الذكاء الاصطناعي على تبسيط الأبحاث الفلكية

قام فريق من علماء الفلك بقيادة جامعة نورث وسترن بتطوير أول نظام في العالم للكشف عن المستعرات الأعظم وتحديد هويته وتصنيفه بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تتمتع هذه الأداة القوية بالقدرة على تبسيط الدراسات الكبيرة حول انفجار النجوم في المستقبل بشكل كبير. لقد اكتشف بالفعل أول مستعر أعظم له، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في هذا المجال.

تقليديًا، كان الكشف عن المستعرات الأعظم يتضمن مجموعة من الأنظمة الآلية وطرق التحقق البشرية. ستقوم التلسكوبات الآلية بمسح السماء بحثًا عن مصادر مستعرات أعظم محتملة جديدة، وبمجرد العثور على مرشح مرشح، سيقوم البشر بتشغيل التلسكوبات المزودة بمطياف لجمع طيف المصدر. ويهدف نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد، المعروف باسم "Bright Transient Survey Bot" (BTSbot)، إلى إلغاء الحاجة إلى مشاركة الإنسان في هذه العملية.

وقام الباحثون بتدريب خوارزمية التعلم الآلي BTSbot باستخدام 1.4 مليون صورة من 16,000 مصدر فلكي، بما في ذلك أدلة على المستعرات الأعظم الماضية والمجرات والنجوم المتوهجة. ومن خلال هذا التدريب، تمكن نظام الذكاء الاصطناعي من تحديد مرشح مستعر أعظم جديد وطلب قراءة الطيف تلقائيًا من تلسكوب آلي في مرصد بالومار في كاليفورنيا. ونجحت في تحديد مرشح المستعر الأعظم على أنه "انفجار نجمي" ناجم عن انفجار نجم قزم أبيض بالكامل، وشاركت النتائج التي توصلت إليها مع المجتمع الفلكي.

من خلال أتمتة عملية الكشف وتحديد الهوية، يوفر BTSbot وقتًا ثمينًا للعلماء البشريين لتحليل ملاحظاتهم وتطوير فرضيات جديدة حول الانفجارات الكونية. تتمتع هذه الأداة بالقدرة على إحداث ثورة في أبحاث المستعرات الأعظم من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين للكشف بشكل كبير.

في حين أن الكشف عن المستعرات الأعظم بمساعدة الذكاء الاصطناعي يعد إنجازًا كبيرًا، إلا أنه لا يزال بإمكان علماء الفلك تقدير جمال المستعرات الأعظم من خلال المراقبة اليدوية. تم إجراء العديد من اكتشافات المستعرات الأعظم في الذاكرة الحديثة، وكل منها يوفر رؤى قيمة حول طبيعة هذه الأحداث الكونية.

في الختام، يعد تطوير نظام الكشف عن المستعرات الأعظم بمساعدة الذكاء الاصطناعي بمثابة تقدم كبير في الأبحاث الفلكية. فهو لا يوفر الوقت والموارد فحسب، بل يسمح أيضًا للعلماء بالتعمق في ملاحظاتهم واستكشاف أفكار جديدة حول أصول الظواهر المتفجرة في الكون.

التعاريف:

- المستعر الأعظم: حدث قوي ومضيئ يحدث أثناء تدمير النجم، وغالباً ما يؤدي إلى قذف طبقاته الخارجية وإطلاق كمية هائلة من الطاقة.

– الذكاء الاصطناعي (AI): محاكاة الذكاء البشري بواسطة الآلات، وخاصة أنظمة الكمبيوتر، لأداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري، مثل الإدراك البصري، والتعرف على الكلام، واتخاذ القرار.

المصدر: فريق جامعة نورث وسترن