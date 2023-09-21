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يمكن لتحليل الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة في أبحاث سلوك الطيور

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 21، 2023
يمكن لتحليل الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة في أبحاث سلوك الطيور

يستخدم أحد طلاب علوم الحوسبة في جامعة ألبرتا الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز تحليل مقاطع الفيديو البحثية التي تدرس سلوك طيور الشحرور ذات الأجنحة الحمراء وأعشاشها. يعد تحليل الفيديو أمرًا حيويًا لفهم تأثيرات التطفل على سلوك الطيور. تتطلب الطريقة الحالية لتحديد طيور معينة وأفعالها مراجعة ساعات من لقطات الفيديو يدويًا والاستماع إلى نداءاتها المميزة. تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً وتتطلب خبرة في بيولوجيا الطيور.

ومع ذلك، فإن تحليل الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في أبحاث سلوك الطيور من خلال أتمتة اكتشاف الطيور الفردية وأنشطتها. استخدمت بريسيلا أديبانجي، الطالبة التي عملت في هذا المشروع، أدوات الرؤية الحاسوبية وخوارزميات كشف الحركة لتحسين اللقطات الأولية وتحديد الأوقات الدقيقة التي تزور فيها الطيور أعشاشها لإطعام فراخها، وكذلك ما إذا كانت تدخل أو تخرج. تعمل هذه الأتمتة على تقليل الوقت اللازم لمراجعة مقاطع الفيديو بشكل كبير، مما يجعل عملية جمع البيانات أكثر كفاءة.

لا تزال البرمجيات التي طورتها شركة Adebanji بحاجة إلى مزيد من التحسين، لكن إمكاناتها واعدة. فهو لا يوفر الوقت والجهد في جمع البيانات لأغراض البحث فحسب، بل له أيضًا تطبيقات أوسع في مجال علم الأحياء الحيواني. ويمكن تطبيق هذه التكنولوجيا على مختلف الأنواع والمشاريع، وتوسيع قدرات البحث البيئي.

وسيتضمن العمل المستقبلي في البرنامج تحليل مدة زيارات الطيور لأعشاشها وتحديد جنسها من خلال تحليل نداءات الطيور. بالإضافة إلى ذلك، يخطط الباحثون لاستكشاف إمكانية تطبيق هذه التكنولوجيا على الحيوانات الأخرى، مثل القوارض.

يوضح هذا المشروع التحديات والفرص في مجال رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي. ومن خلال العمل مع سيناريوهات العالم الحقيقي والعوامل غير المعروفة، تمكن الباحثون من تطوير حلول مبتكرة يمكن تطبيقها على مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار.

وبشكل عام، فإن استخدام تحليل الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي في أبحاث سلوك الطيور لديه القدرة على تبسيط عمليات جمع البيانات وتعزيز قدرات البحث البيئي. لقد فتح هذا المشروع فرصًا جديدة للطلاب المشاركين، مما أثار الاهتمام بالعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير تطبيق حقيقي لمعارفهم.

المصدر: جامعة ألبرتا

By مامفو بريشيا

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