حقبة جديدة من رسم خرائط الجبال الجليدية: كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في أبحاث القطب الجنوبي

حقق باحثون من جامعة ليدز اكتشافًا رائدًا في مجال أبحاث القطب الجنوبي. ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي (AI)، قاموا بتطوير شبكة عصبية قادرة على رسم خرائط دقيقة للمساحة الشاسعة من الجبال الجليدية في صور الأقمار الصناعية بسرعة مذهلة، واستكمال المهمة في 0.01 ثانية فقط. يجلب هذا الإنجاز الكبير كفاءة ودقة غير مسبوقة في دراسة الجبال الجليدية الكبيرة في بيئة القطب الجنوبي.

تلعب الجبال الجليدية الكبيرة دورًا حاسمًا في النظام البيئي في القطب الجنوبي، مما يؤثر على جوانب مختلفة مثل فيزياء المحيطات والكيمياء والبيولوجيا والعمليات البحرية. يعد تحديد موقع الجبال الجليدية ومراقبتها أمرًا ضروريًا لفهم كمية المياه الذائبة التي تساهم بها في المحيط. وتؤكد الدكتورة آن براكمان-فولجمان، المؤلفة الرئيسية للدراسة، على أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على أهمية هذه التكوينات الجليدية الهائلة.

تقليديا، كان تحديد الجبال الجليدية من خلال صور الأقمار الصناعية ينطوي على تحديات. ثبت أن التغلب على العوائق البصرية، مثل التمييز بين الجبال الجليدية والجليد البحري والسواحل والمحيطات التي تضربها الرياح، أمر صعب. يشرح الدكتور براكمان-فولجمان هذه العقبات، مسلطًا الضوء على النضال من أجل التمييز بين الجبل الجليدي الرئيسي والشظايا الأصغر التي كثيرًا ما تنكسر حوافه. علاوة على ذلك، فإن الخطوط الساحلية غالبًا ما تظهر مظهرًا مشابهًا للجبال الجليدية في صور الأقمار الصناعية، مما يؤدي إلى أخطاء في التجزئة.

ولمعالجة هذه القيود، استخدم الباحثون بنية شبكة عصبية تعتمد على تصميم U-net. تم تدريب الخوارزمية بدقة باستخدام صور Sentinel-1 التي تظهر جبالًا جليدية عملاقة في ظروف بيئية مختلفة. وكانت الخطوط العريضة اليدوية بمثابة الهدف لهذه العملية التدريبية، مما يضمن رسم خرائط دقيقة لنطاقات الجبال الجليدية.

تم اختبار فعالية هذا النهج المبتكر باستخدام مجموعة بيانات متنوعة تضم سبعة جبال جليدية بأحجام مختلفة، تتراوح من 54 كيلومترًا مربعًا إلى 1052 كيلومترًا مربعًا. تضم مجموعة البيانات ما بين 15 إلى 46 صورة لكل جبل جليدي، تمتد لعدة مواسم من عام 2014 إلى عام 2020. ونجحت الشبكة العصبية في التغلب على التحديات التي تفرضها الظروف البيئية المعقدة، مما يسمح برسم خرائط دقيقة للجبال الجليدية حتى في السيناريوهات الأكثر تطلبًا.

يمهد هذا التطور الرائد في أبحاث القطب الجنوبي الطريق للتقدم المستقبلي في فهم الدور الحاسم للجبال الجليدية في النظام البيئي الشامل للقارة القطبية الجنوبية. ومن خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية، يمكن للباحثين الآن تحليل ومراقبة الجبال الجليدية بكفاءة، مما يتيح فهمًا أعمق لتأثيرها على كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

س: كيف تقوم الشبكة العصبية برسم خريطة للجبال الجليدية في صور الأقمار الصناعية؟

ج: تستخدم الشبكة العصبية تصميم U-net ويتم تدريبها باستخدام صور Sentinel-1 التي تتميز بجبال جليدية كبيرة. يتم استخدام الخطوط العريضة اليدوية كهدف لرسم الخرائط الدقيقة.

س: ما هي التحديات التي واجهها الباحثون في تحديد الجبال الجليدية من صور الأقمار الصناعية؟

ج: واجه الباحثون صعوبات في التمييز بين الجبال الجليدية والجليد البحري والسواحل والمحيطات التي خشنتها الرياح. بالإضافة إلى ذلك، فإن شظايا الجبل الجليدي الأصغر حجمًا وتشابه ساحل القارة القطبية الجنوبية مع الجبال الجليدية قد شكلت المزيد من العقبات.

س: ما أهمية رسم خرائط لنطاقات الجبال الجليدية؟

ج: يتيح رسم خرائط نطاقات الجبال الجليدية للباحثين تحديد كمية المياه الذائبة التي تطلقها الجبال الجليدية في المحيط، مما يتيح فهمًا أكبر لتأثيرها على فيزياء المحيطات والكيمياء والبيولوجيا والعمليات البحرية.