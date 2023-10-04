صناعة أشباه الموصلات العالمية: سلاسل التوريد المعقدة والاعتبارات الجيوسياسية

تعد صناعة أشباه الموصلات عنصرا حاسما في الإلكترونيات الحديثة، حيث تخدم مجموعة واسعة من التطبيقات من الأجهزة المنزلية إلى المعدات العسكرية. تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة تهيمن على الصناعة، لكن العولمة والتعقيد التكنولوجي أدى إلى سلسلة إنتاج مشتتة عبر بلدان مختلفة.

تشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة أشباه الموصلات الشركات العاملة في مراحل مختلفة من الإنتاج. على سبيل المثال، تسيطر شركة Cadence Design and Synopsis ومقرها الولايات المتحدة على 90% من سوق أدوات أتمتة التصميم الإلكتروني، في حين أن ASML من هولندا هي المورد الوحيد لمعدات الطباعة الحجرية المتقدمة. وتلعب تايوان وكوريا الجنوبية أيضًا أدوارًا مهمة في إنتاج أشباه الموصلات، لا سيما في السوق النهائية وإنتاج شرائح الذاكرة، على التوالي.

تعد الصين لاعبًا رئيسيًا في صناعة أشباه الموصلات العالمية باعتبارها أكبر مستهلك للرقائق في العالم والمنتج المهيمن للمنتجات الإلكترونية. أنشأ العديد من صانعي الرقائق العالميين مرافق إنتاج في الصين لتلبية احتياجات سوقها. بالإضافة إلى ذلك، تعد الصين موردًا رئيسيًا للمعادن النادرة اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات.

إن صناعة أشباه الموصلات العالمية الحالية تعتمد على بعضها البعض بشكل كبير، حيث لا توجد دولة واحدة قادرة على إنتاج الرقائق الدقيقة بشكل مستقل من البداية إلى النهاية. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن التطور التكنولوجي في الصين وتأثيره على المصالح الوطنية الأمريكية دفعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمراقبة الصادرات. وفي وقت مبكر من عام 2018، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على شركات التكنولوجيا الصينية مثل ZTE بسبب انتهاك العقوبات. وسلطت هذه التدابير الضوء على الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية في إنتاج أشباه الموصلات.

وفي حين اتخذت الولايات المتحدة خطوات لإزالة بعض الشركات الصينية من قوائم القيود، فإن أساس سياستها التكنولوجية تجاه الصين يظل دون تغيير. قد يؤدي التفتت الإقليمي المتزايد لصناعة أشباه الموصلات بسبب الاعتبارات الجيوسياسية إلى اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة التكاليف لجميع الأطراف المعنية.

المصدر: لا شيء