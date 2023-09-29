تصميم الأدوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي: الكشف عن برنامج RandBatch في تشونغتشينغ

يعتقد الدكتور جين شي، المدير وكبير العلماء في معهد تشونغتشينغ للذكاء الاصطناعي بجامعة شنغهاي جياو تونغ، أن تصميم الأدوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في صناعة الرعاية الصحية. في مقابلة حصرية مع بريدج نيوز، ذكر الدكتور جين أن استخدام تصميم الأدوية بمساعدة الكمبيوتر يمكن أن يقلل بشكل كبير من الجداول الزمنية وتكاليف البحث والتطوير، وبالتالي تسهيل تطوير أدوية جديدة.

ولتعزيز هذا الهدف، كشف معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لجامعة شانغهاي جياو تونغ في تشونغتشينغ مؤخراً عن برنامجه الاستخباراتي متعدد العملاء، RandBatch. يعتمد هذا البرنامج المتطور على أساليب الدفعات العشوائية المبتكرة للفريق لتفاعل أنظمة الجسيمات والديناميات الجزيئية. من خلال تقليل حساب جزيئات التفاعل، يتغلب RandBatch على التحديات الحسابية الناجمة عن عدم كفاية قوة الحوسبة ويقلل بشكل كبير من التكاليف الحسابية.

تطبيقات RandBatch واسعة وتغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك ذكاء السرب وعلوم المواد والأبحاث الطبية الحيوية والعلوم الاجتماعية والديناميكيات الجزيئية ونماذج التحسين. وشدد الدكتور جين على أهمية ذكاء السرب، ووصفه بأنه موضوع ساخن في مجالات متعددة التخصصات مثل علم المعلومات وعلم الأحياء. يوفر التفاعل بين الكيانات داخل المجموعة حلولاً سريعة ودقيقة لمهام مثل التحكم في حركة المرور، والتنبؤ بالحشود، وإدارة الخدمات اللوجستية، والتخطيط لمجموعات واسعة النطاق.

أحد الإنجازات الملحوظة لبرنامج RandBatch هو قدرته على تسهيل تطوير مواد جديدة عالية الأداء. ومن خلال إجراء عمليات محاكاة سريعة واسعة النطاق باستخدام الديناميكيات الجزيئية، نجح الفريق في تصميم عازل بوليمر موصل جديد. يتميز هذا الابتكار بتحسن بنسبة 50% في الأداء مقارنة بالمكثفات التقليدية ويسرع عملية التطوير من خلال تجارب التوليف الموجهة.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم RandBatch اضطراب الطاقة الحرة لحساب الطاقة الحرة المرتبطة بجزيء الدواء بدقة، مما يحقق دقة قدرها 1.10 كيلو كالوري/مول على أهداف دوائية متعددة. تنافس الخوارزمية التي صممها الفريق أعلى معايير الصناعة مع تحسين سرعة الحساب بشكل ملحوظ.

ووقع معهد تشونغتشينغ للذكاء الاصطناعي بجامعة شانغهاي جياو تونغ اتفاقيات تعاون استراتيجي مع 19 شركة، بما في ذلك CISDI China Mobile، خلال المؤتمر. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات مختلفة مثل تطوير التكنولوجيا والخدمات السحابية والبيانات الضخمة وتطبيقات الأعمال، مما يسلط الضوء على تطبيقات RandBatch المتنوعة والمتعددة الاستخدامات.

ويهدف المعهد إلى مواصلة تطوير RandBatch وترقياته التكرارية، بما في ذلك خوارزميات التحسين للتعلم الآلي والشبكات العصبية العميقة. ومن خلال المشاريع التعاونية مع المؤسسات، يخطط الفريق لإنشاء قواعد بيانات ديناميكيات جزيئية للمواد وتقديم الدعم الفني.

بشكل عام، يمثل الكشف عن RandBatch في تشونغتشينغ خطوة مهمة نحو استخدام تصميم الأدوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في صناعة الرعاية الصحية ودفع الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات.

مصادر:

– Bridge News، مأخوذة من مقابلة حصرية مع الدكتور جين شي، المدير وكبير العلماء في معهد تشونغتشينغ للذكاء الاصطناعي بجامعة شنغهاي جياو تونغ.