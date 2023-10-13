عاصفة شمسية قوية تضرب قبل كسوف الشمس

بالأمس، ظهرت تقارير تفيد بأن منطقة التفاعل المشترك الدوران (CIR) تتشكل بالقرب من الغلاف المغناطيسي للأرض، بسبب اندماج الرياح الشمسية البطيئة والسريعة الحركة. لسوء الحظ، من المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا اليوم، 13 أكتوبر، حيث من المتوقع أن تؤدي موجة جديدة من الرياح الشمسية القادمة من ثقب إكليلي يشبه الدودة إلى حدوث عاصفة شمسية قوية. ومن المتوقع أن يحدث هذا الحدث قبل حدوث الكسوف الحلقي للشمس في الساعات الأولى من يوم 14 أكتوبر.

وفقًا لموقع SpaceWeather.com، من المتوقع أن يصل تيار من الرياح الشمسية إلى الأرض في وقت لاحق اليوم. وتتدفق هذه الرياح بسرعة تقارب 500 كيلومتر في الثانية من فتحة ضيقة في الغلاف الجوي للشمس. وبالتالي، من المرجح أن تشتعل الاضطرابات الجيومغناطيسية والشفق القطبي حول الدائرة القطبية الشمالية عند وصولها. وقد أكدت تاميثا سكوف، المعروفة أيضًا باسم امرأة الطقس الفضائية، هذه المعلومات، وتوقعت احتمالية حدوث عاصفة كبيرة عند خطوط العرض العالية بنسبة 50% وفرصة بنسبة 15% لحدوث عاصفة صغيرة عند خطوط العرض الوسطى في منشورها على X.

على عكس الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME)، الذي يؤدي عادة إلى العواصف الشمسية، فإن العاصفة القادمة ستكون ناجمة فقط عن الرياح الشمسية. ومع ذلك، لا ينبغي الاستهانة بهذه "الرياح". وهي عبارة عن موجات قوية من البلازما تنشأ في هالة الشمس، وتحتوي على جزيئات شمسية ومجالات مغناطيسية قوية. عندما تضرب هذه الرياح الشمسية الهائلة الغلاف المغناطيسي للأرض، فإنها تخلق شقوقًا صغيرة من خلال عملية تسمى منطقة التفاعل المشترك الدوران (CIR)، مما يترك كوكبنا عرضة للإشعاع الشمسي مؤقتًا. تخترق الرياح الشمسية الغلاف المغناطيسي بقوة وتحفز العواصف الشمسية حتى في غياب الانبعاث الإكليلي.

لجمع البيانات حول الأنشطة الشمسية، يعتمد مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية (SDO) التابع لناسا على ثلاث أدوات مهمة. يقيس جهاز التصوير الهليوسيزمي والمغناطيسي (HMI) المجالات المغناطيسية الطولية والمتجهة عبر القرص الشمسي المرئي بأكمله. تقوم تجربة التباين الشديد للأشعة فوق البنفسجية (EVE) بتقييم إشعاع الشمس فوق البنفسجي الشديد. أخيرًا، توفر مجموعة التصوير الجوي (AIA) عمليات رصد مستمرة للغلاف الشمسي والإكليل الشمسي في سبع قنوات للأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV).

مصادر:

– موقع SpaceWeather.com

– تاميثا سكوف، امرأة الطقس الفضائي