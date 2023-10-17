اكتشف المهندسون الزراعيون العلاج الهرموني والزيوليت يمكنه حماية النباتات من المعادن الثقيلة

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء زراعيون في جامعة رودن أن هرمون الميلاتونين والزيوليت المعدني يمكن أن يساعدا في التخفيف من الآثار الخطيرة للمعادن الثقيلة على النباتات. ووجد الباحثون أن الميلاتونين يحمي الخلايا النباتية من التدمير الذي يسببه الكادميوم، بينما يزيد الزيوليت من توافر العناصر الغذائية ويمنع امتصاص النباتات للمعادن الخطرة.

يتزايد تركيز المعادن الثقيلة، مثل الكادميوم، في براعم النباتات بشكل مطرد ويشكل خطرًا على الزراعة وصحة الإنسان. يدخل الكادميوم، أحد الملوثات الرئيسية، إلى التربة من خلال النفايات الصناعية والزراعية. فهو يعطل عملية التمثيل الغذائي للنيتروجين والكربوهيدرات في النباتات ويدمر أغشية الخلايا، مما يؤدي إلى تلوث التربة الزراعية والغابات.

أجرى المهندسون الزراعيون تجارب باستخدام الخيزران كمثال. قاموا بزراعة الخيزران في التربة بمستويات متفاوتة من تلوث الكادميوم ورشوا النباتات بكميات مختلفة من الميلاتونين والزيوليت. وأظهرت النتائج أن كلا المادتين تعادلان تلوث الكادميوم في الخيزران وتزيدان المحتوى الغذائي للتربة.

وتبين أن الجرعة المثالية من المكملات الغذائية هي 150 ميكرومول من الميلاتونين و15 جرامًا من الزيوليت. أدى هذا المزيج إلى تحسين نظام مضادات الأكسدة في النباتات، وتقليل الآثار الضارة للكادميوم، وزيادة توافر العناصر الغذائية الأساسية. يعمل الزيوليت على تثبيت الكادميوم في التربة، مما يقلل من تراكمه في الخيزران، بينما يحمي الميلاتونين الخلايا النباتية عن طريق تنظيم النفاذية وزيادة نشاط مضادات الأكسدة.

بشكل عام، توضح نتائج هذه الدراسة إمكانية العلاج الهرموني والزيوليت كطرق فعالة لحماية النباتات من التلوث بالمعادن الثقيلة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف تطبيقاتها في مختلف أنواع النباتات والظروف البيئية.

المصدر

أبولغاسم إمامفيرديان وآخرون، الاستخدام المشترك للميلاتونين والزيوليت يعزز تحمل الخيزران تحت الكادميوم من خلال تعزيز قدرة مضادات الأكسدة، وتراكم الأسموليت، وتوافر المغذيات النباتية، وتقليل امتصاص الكادميوم، Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433