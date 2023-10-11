نجم بعيد يكشف عن الشفق الناتج عن اصطدام الكواكب

شهد علماء الفلك آثار اصطدام كارثي بين كوكبين ضخمين لأول مرة، باستخدام التلسكوبات لرصد نجم بعيد يشبه الشمس. ويعتقد أن الاصطدام قد حدث بين زوج من الكواكب الجليدية العملاقة، مما أدى إلى وابل من الحطام وتشكيل جسم جديد يمكن أن يكون أكبر بمئات المرات من الأرض.

ووصف الدكتور ماثيو كينورثي، المؤلف الرئيسي للدراسة من مرصد ليدن، الجسم بعد الاصطدام بأنه يشبه النجم، وإن كان أكثر خفوتا وأكبر بنحو سبع مرات من النجم الرئيسي في النظام. تم هذا الاكتشاف بعد أن رد أحد علماء الفلك الهواة على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من كينوورثي حول نجم يسمى ASASSN-21qj. استحوذ هذا النجم على انتباه كينوورثي لأنه خفت بشكل غير متوقع في ديسمبر 2021.

قام عالم الفلك الهاوي، أرتو ساينيو، وهو عالم مواطن متطوع في وكالة ناسا، بفحص الملاحظات السابقة لـ ASASSN-21qj التي التقطتها مهمة Neowise التابعة لناسا. اكتشف سطوعًا كبيرًا للأشعة تحت الحمراء من نفس الموقع قبل 900 يوم من تعتيم النجم. قاد هذا الاكتشاف علماء الفلك إلى استنتاج أن انفجار الأشعة تحت الحمراء نشأ من جسم تم تشكيله حديثًا يُعرف باسم "سينستيا"، والذي نشأ عن اصطدام كوكبين بحجم نبتون.

بناءً على قراءات الأشعة تحت الحمراء، كانت درجة حرارة السينيستيا تزيد عن 700 درجة مئوية لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. وسوف يبرد في النهاية ويتطور إلى كوكب جديد يدور حول النجم. بدأ النجم نفسه في التعتيم بعد حوالي عامين ونصف من ملاحظة الشفق، حيث انجرفت سحابة واسعة من الحطام الناعم عبره.

يمثل هذا الاكتشاف المرة الأولى التي يكتشف فيها علماء الفلك الشفق الناتج عن اصطدام الكواكب. ويعتزم الفريق إجراء مزيد من التحقيق من خلال مراقبة مدار سحابة الغبار حول النجم. وإذا استمرت السحابة في الدوران، فمن المتوقع أن تتحرك إلى جانب واحد من النجم خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. عند تلك النقطة، سينعكس ضوء النجم عن الغبار، مما يجعله مرئيًا بالتلسكوبات الأرضية الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال أن يتمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي من اكتشاف الأشعة تحت الحمراء من سحابة الغبار والكوكب الجديد الذي تشكل نتيجة الاصطدام.

المصدر: [الطبيعة]

التعاريف:

– الكواكب العملاقة الجليدية: الكواكب الغازية العملاقة تتكون أساسًا من مواد متطايرة أثقل مثل “الجليد”، بما في ذلك الماء والميثان والأمونيا.

- Synestia: جسم عالي الطاقة يدور بسرعة يتكون من اصطدام أو اندماج جسمين بحجم الكوكب.

– الأشعة تحت الحمراء: الإشعاع الكهرومغناطيسي ذو الأطوال الموجية الأطول من الضوء المرئي، وغالبًا ما يرتبط بالحرارة.

– التلسكوبات الأرضية: التلسكوبات الموجودة على سطح الأرض، بخلاف تلك الموجودة في الفضاء.

– تلسكوب جيمس ويب الفضائي: تلسكوب فضائي قادم سيحل محل تلسكوب هابل الفضائي، وهو مصمم لمراقبة الكون بالأشعة تحت الحمراء.

المصدر: الطبيعة