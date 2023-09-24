ISRO تطور مهمات لإعادة عينات من القمر

تحقق وكالة الفضاء الهندية ISRO تقدمًا كبيرًا في مهمتها المتمثلة في إعادة عينات من القمر إلى الأرض. بعد نجاح مهمة Chandrayaan-3، وهي المهمة الثالثة للهند إلى القمر، تركز ISRO الآن على تطوير الخبرة المطلوبة لعينات من بعثات العودة.

إحدى الخطوات الحاسمة في هذا الاتجاه كانت تجربة القفز التي أجرتها مركبة الهبوط فيكرام في 3 سبتمبر. خلال التجربة، أطلقت مركبة الهبوط صواريخها وارتفعت إلى ارتفاع 40 سم قبل أن تهبط بسلام. سيكون هذا العرض الناجح بمثابة الأساس للمهمات القمرية المستقبلية، وفقًا لمسؤول في ISRO لم يذكر اسمه.

من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها خلال Chandrayaan-3 وتجارب القمر الأخرى، تهدف ISRO إلى تصميم برامج من شأنها تمكين العودة الآمنة للعينات القمرية إلى الأرض. وفي حين لا يوجد جدول زمني محدد لهذه المهمة، فإن وكالة الفضاء تعمل بنشاط على تطوير الأنظمة اللازمة.

تعد القدرة على الإقلاع من جرم سماوي آخر والهبوط عليه إنجازًا كبيرًا، ولم يُظهر هذه القدرة سوى عدد قليل من البلدان. لذلك، يعد نجاح تجربة القفزة علامة فارقة حاسمة بالنسبة لخطط ISRO الخاصة بمهام عودة العينات.

بالإضافة إلى جهودها في استكشاف القمر، تتعاون ISRO مع اليابان في مشروع استكشاف القمر القطبي (LUPEX). وتهدف هذه المبادرة إلى استكشاف المناطق القطبية للقمر بحثًا عن المياه والموارد الأخرى. ويتضمن المشروع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) التي تشرف على المركبة القمرية، بينما تتولى ISRO مسؤولية مركبة الهبوط التي ستحمل المركبة. وستحمل المركبة أيضًا أدوات مراقبة من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.

قد يكون لاكتشاف المياه في المناطق القطبية للقمر آثار كبيرة على الأنشطة البشرية المستقبلية على القمر. ويمكن أن يكون بمثابة مصدر محتمل للطاقة، مما يجعله محورًا أساسيًا للبحث والاستكشاف.

بشكل عام، تعد تطورات ISRO في بعثات إعادة العينات وتعاونها في مشروع LUPEX مع اليابان خطوات مهمة نحو كشف أسرار القمر الخفية وتمهيد الطريق لمهمات استكشاف القمر المستقبلية.

مصادر:

– هندوستان تايمز [لم يتم تقديم عنوان URL]

- الصور: ISRO [لم يتم توفير عنوان URL]