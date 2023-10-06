اليابان تقوم بمحاولة أخرى لاستكشاف القمر، وقد تكون الدولة الخامسة التي تهبط على القمر

أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) مؤخرًا مركبة فضائية لاستكشاف القمر من مركز تانيغاشيما الفضائي، في محاولتها الثالثة للوصول إلى القمر خلال الـ 12 شهرًا الماضية. على الرغم من الإخفاقات السابقة، لا يزال الخبراء متفائلين بشأن مساعي اليابان الأخيرة، والتي قد تجعلها الدولة الخامسة التي تلمس سطح القمر.

وعلى عكس المحاولات السابقة، تعتبر المهمة الحالية "معقدة للغاية من الناحية الفنية" بحسب كاري بينجن، مدير مشروع أمن الفضاء الجوي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. ويحمل الصاروخ تلسكوبًا يعمل بالأشعة السينية مصممًا لتحليل المسافة بين المجرات، بالإضافة إلى مركبة هبوط خفيفة الوزن من المقرر أن تهبط على سطح القمر في أوائل عام 2024.

إن نجاح اليابان يحمل أهمية لاستكشاف الفضاء ككل. يهدف جهاز الهبوط الذكي لاستكشاف القمر (SLIM) إلى تحقيق مستوى غير مسبوق من الدقة، مع الهبوط المتوقع على مسافة 100 متر، مقارنة بالمدى المعتاد الذي يبلغ بضعة كيلومترات. ومن شأن هذه الدقة أن تساعد بشكل كبير في تحديد المواقع المناسبة للموارد المحتملة وإنشاء قاعدة بشرية على القمر.

اشتد السباق لاستكشاف الفضاء في آسيا، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى التعاون مع دول المنطقة. ووقعت اليابان والولايات المتحدة اتفاقا في يناير الماضي لتعزيز تعاونهما في مجال استكشاف الفضاء، بما في ذلك الدراسات القمرية والكواكب. كما وقع البلدان أيضًا على اتفاقيات أرتميس، وهي إطار للتعاون السلمي والمسؤول أثناء استكشاف القمر.

ووفقا للخبراء، فإن مواجهة النفوذ الصيني تشكل قوة دافعة رئيسية لمصلحة الولايات المتحدة في التعاون مع الدول الآسيوية في برامج الفضاء. أثارت تصرفات الصين الحازمة في بحر الصين الجنوبي مخاوف بشأن نواياها في استكشاف الفضاء. ومع ذلك، فإن الفخر الوطني، والاكتشاف العلمي، والفوائد الاقتصادية، والأمن القومي، والتقدم التكنولوجي هي عوامل مهمة أخرى تدفع المنافسة على استكشاف القمر.

ورغم أن مهمة اليابان الحالية إلى القمر تحمل آمالاً واعدة، فإن نجاح الهند مؤخراً في الهبوط على القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر يشكل درساً أساسياً. وشدد بيهار، المدير السابق لمعهد نورمان وهيلين آشر لأبحاث الفضاء، على أهمية التعلم من أخطاء الماضي وضرورة التحسين المستمر لضمان نجاح المهمة.

وتمتد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين إلى ما هو أبعد من استكشاف القمر، حيث يهدف كلا البلدين إلى إرسال رواد فضاء إلى الفضاء في السنوات المقبلة. وبينما يجادل بعض العلماء بأن المهام الروبوتية أكثر أمانًا وأكثر فعالية من حيث التكلفة، فإن الرغبة الفطرية لدى البشر لاستكشاف الفضاء تظل ثابتة. حلم إنشاء مستعمرات على القمر أو المريخ قد يصبح حقيقة ذات يوم.

مصادر:

– “اليابان تأخذ فرصة أخرى لاستكشاف القمر حيث تهدف إلى أن تصبح خامس دولة تهبط على القمر” (سي إن بي سي)

- "الولايات المتحدة واليابان تعززان التعاون الثنائي في الفضاء من خلال الإعلان المشترك لاستكشاف القمر" (ناسا)

– “اتفاقات أرتميس: استكشاف الفضاء يتعافى من الإخفاقات” (سي إن بي سي)