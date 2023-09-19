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مركبة كيوريوسيتي روفر التابعة لناسا تصل إلى جيديز فاليس ريدج على سطح المريخ: لقطة من ماضي الكوكب الأحمر

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 19، 2023
مركبة كيوريوسيتي روفر التابعة لناسا تصل إلى جيديز فاليس ريدج على سطح المريخ: لقطة من ماضي الكوكب الأحمر

نجحت المركبة الفضائية Curiosity Mars التابعة لناسا في الوصول إلى وجهتها التي طال انتظارها، وهي Gediz Vallis Ridge. تُعد هذه التلال ميزة جيولوجية مهمة على جبل شارب، وهو جبل شاهق على سطح المريخ والذي ظلت كيوريوسيتي تستكشفه منذ عام 2014. وتحمل هذه التلال سجلًا مهمًا لواحدة من الفترات الرطبة الأخيرة على هذا الجزء من الكوكب الأحمر.

وبعد ثلاث سنوات ومحاولات متعددة، تمكن فريق مهمة كيوريوسيتي أخيرًا من تجاوز العقبات الصعبة المتمثلة في الصخور ذات الحواف الحادة والمنحدرات الشديدة للوصول إلى التلال. يمثل هذا الإنجاز علامة فارقة مهمة للمركبة واستكشافها العلمي.

أعرب أشوين فاسافادا، عالم مشروع كيوريوسيتي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، عن سعادته قائلاً: "إنه لأمر مثير أن تكون قادرًا على الوصول ولمس الصخور التي تم نقلها من أماكن مرتفعة على جبل شارب والتي لن نتمكن أبدًا من زيارتها". مع الفضول."

يوفر Gediz Vallis Ridge للعلماء فرصة فريدة لدراسة بقايا ميزة جيولوجية تعرف باسم مروحة تدفق الحطام. تم العثور على تشكيلات مماثلة على كل من المريخ والأرض، ولكن العمليات الدقيقة وراء تكوينها لا تزال غير مفهومة بالكامل.

قدم كيوريوسيتي أول مناظر قريبة للبقايا المتآكلة لمروحة تدفق الحطام هذه. التقطت كاميرا Mastcam الخاصة بالمركبة 136 صورة فردية للمنطقة، مما أدى إلى إنشاء بانوراما غامرة. ستساعد هذه الفسيفساء العلماء في كشف أسرار كيفية تشكل مراوح تدفق الحطام والدور الذي لعبته في تشكيل المشهد الطبيعي للمريخ.

للمضي قدمًا، فإن هدف كيوريوسيتي التالي هو استكشاف قناة جيديز فاليس، وهو المسار الذي تدفقت من خلاله المياه منذ حوالي 3 مليارات سنة. حمل تدفق المياه القديم هذا الصخور والحطام التي تراكمت في النهاية لتشكل سلسلة جبال جيديز فاليس. ومن خلال تحليل هذه السمات الجيولوجية، يأمل العلماء في الحصول على مزيد من الأفكار حول مناخ المريخ في الماضي وإمكانياته لاستدامة الحياة.

مصادر:
– مركبة كيوريوسيتي التابعة لناسا (@MarsCuriosity) على تويتر
- مختبر ناسا للدفع النفاث

By مامفو بريشيا

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