تستعد Isro لمهمة كوكب الزهرة وإطلاق القمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية

تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية Isro للشروع في مهام جديدة ومثيرة. بعد نجاح مهمتي Chandrayaan-3 وAditya-L1، تركز Isro الآن على مهمة Venus، المعروفة أيضًا باسم "Shukrayaan". ومن المقرر إطلاق المهمة في ديسمبر من العام المقبل. ومع ذلك، قبل ذلك، تخطط إيسرو لإطلاق القمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية، أو XPoSat، في ديسمبر من هذا العام.

يهدف XPoSat إلى دراسة النجوم النابضة ذات الأشعة السينية الساطعة، وهي نجوم في المراحل النهائية من حياتها. صرح رئيس Isro S Somanath أن مهمة كوكب الزهرة تم تكوينها بالفعل وتم تطوير أدواتها العلمية. نافذة الإطلاق المستهدفة لمهمة كوكب الزهرة هي ديسمبر 2024، مع التخطيط لمناورات مدارية في العام التالي لوضع المركبة الفضائية في مدار كوكب الزهرة.

خلال خطاب ألقاه مؤخرًا أمام أكاديمية العلوم الوطنية الهندية، سلط سوماناث الضوء على أهمية دراسة كوكب الزهرة. وأوضح أن كوكب الزهرة يحظى باهتمام كبير بسبب غلافه الجوي الكثيف وضغطه الجوي المرتفع الذي يزيد 100 مرة عن ضغط الأرض. يظل سطح الكوكب لغزًا بسبب عدم القدرة على اختراقه، ويمكن أن يوفر فهم كوكب الزهرة نظرة ثاقبة للتطور المحتمل للأرض.

كوكب الزهرة هو أقرب كوكب جار للأرض وغالباً ما يشار إليه بتوأمنا بسبب تشابهه في الحجم والكثافة. وقد أطلقت دول أخرى في السابق بعثات إلى كوكب الزهرة، بما في ذلك مركبة فينوس إكسبرس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ومركبة المناخ أكاتسوكي فينوس اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، أجرى مسبار باركر الشمسي التابع لناسا عدة رحلات جوية بالقرب من كوكب الزهرة.

لا تركز Isro على مهمة كوكب الزهرة فحسب، بل تعمل أيضًا على تطوير مهمات أخرى. بالإضافة إلى XPoSat، تعمل الوكالة على تصميم قمر صناعي يسمى ExoWorlds، والذي يهدف إلى دراسة الكواكب الخارجية خارج نظامنا الشمسي. كشف رئيس Isro S Somanath أن هناك أكثر من 5,000 كوكب خارجي معروف، منها 100 على الأقل لها غلاف جوي. ستقوم مهمة ExoWorlds بدراسة هذه الأجواء والتحقيق في إمكانية العيش ووجود الحياة.

ذكرت Isro أيضًا خططًا لمهمة Mars Lander، على الرغم من أنها لا تزال في المرحلة المفاهيمية. ومع هذه المشاريع الطموحة قيد التنفيذ، تواصل إيسرو تحقيق خطوات واسعة في استكشاف الفضاء والبحث العلمي.

مصادر:

– “إيسرو تستعد لمهمة كوكب الزهرة” – صحيفة تايمز أوف إنديا

– “إيسرو تستعد لإطلاق XPoSat” – صحيفة هندوستان تايمز