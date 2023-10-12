يستأنف تلسكوب إقليدس الفضائي مهمته بعد إصلاح مشكلات مستشعر التوجيه الدقيق

عاد تلسكوب إقليدس الفضائي، الذي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في الأول من يوليو، إلى المسار الصحيح بعد حل المشكلات المتعلقة بمستشعر التوجيه الدقيق الخاص به. ومهمة التلسكوب هي استكشاف الكون المظلم الذي يتكون من الطاقة المظلمة والمادة المظلمة. ومع ذلك، خلال الأشهر الأولى من رحلته، فقدت أجهزة استشعار التوجيه الدقيقة للتلسكوب مسار النجوم المرشدة، مما أثر على قدرته على الإشارة بدقة إلى المناطق محل الاهتمام.

كانت المشكلة ناجمة عن الأشعة الكونية، وخاصة الإشعاع عالي الطاقة الناتج عن التوهجات الشمسية، مما أدى إلى ظهور إشارات كاذبة في ملاحظات إقليدس. فاق عدد هذه الإشارات الكاذبة عدد النجوم الحقيقية، مما تسبب في فشل مستشعر التلسكوب في التنقل في أنماط النجوم.

وللتغلب على هذا التحدي، قام الفريق بتطوير تصحيح برمجي تم تثبيته على تلسكوب إقليدس. تم اختبار تحديث البرنامج على نطاق واسع في ظل ظروف الطيران الحقيقية، وذلك باستخدام مدخلات من مركز العمليات العلمية لأهداف المراقبة. ومع الاختبار الناجح، تم استئناف مرحلة التحقق من الأداء، مما يمثل نهاية مرحلة التشغيل.

سيدخل تلسكوب إقليدس الآن في الوضع العلمي الكامل وسيخضع للاختبار حتى أواخر نوفمبر. ستحدد مرحلة الاختبار الحاسمة هذه مدى جاهزية التلسكوب لمهمته الرئيسية. أعربت كارول مونديل، مديرة العلوم في وكالة الفضاء الأوروبية، عن حماستها لهذه المرحلة وتوقعت الاكتشافات الرائدة التي سيحققها إقليدس في فهمنا للكون المظلم.

وفي الختام، فقد تغلب تلسكوب إقليدس الفضائي على التحديات الأولية باستخدام مستشعر التوجيه الدقيق وهو الآن جاهز لبدء مهمته لاستكشاف أسرار الكون المظلم. لقد نجح تصحيح البرنامج في حل مشكلة فقدان تتبع النجوم الإرشادية الناتجة عن الأشعة الكونية. يمثل الإكمال الناجح لمرحلة التكليف علامة فارقة لمهمة إقليدس، ويتوقع العلماء بفارغ الصبر الرؤى والصور القيمة التي سيقدمها إقليدس.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)